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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vidinlioğlu’ndan itfaiye haftası ziyareti

İHA

Başkan Vidinlioğlu’ndan itfaiye haftası ziyareti

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ kapsamında itfaiye personelleri ile bir araya geldi.
Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Karahasan ile birlikte İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Vidinlioğlu, her yıl 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ dolayısıyla itfaiye teşkilatının haftasını kutladı.
İtfaiye teşkilatının önemine dikkat çeken Vidinlioğlu, "Gerek yangın ve kurtarma gerekse sel afeti çalışmalarında gecesine gündüzüne katarak, hatta kendi canını öne atarak fedakar bir şekilde görev yapan Kastamonu Belediyesi ve yurdumuzun dört bir yanında görev yapan İtfaiye çalışanlarına, göstermiş oldukları bu üstün gayret nedeniyle teşekkür ediyorum. Tüm itfaiyecilerimizin haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu zorlu görevde “Bir nefese nefes olabilmek için”, mücadele eden ve bu uğurda hayatını kaybeden itfaiyecilerimize Allah’tan rahmet, Türkiye’mizin her köşe bucağında, mütemadiyen görevinin başında olan tüm itfaiyecilerimize de huzur, sağlık ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

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