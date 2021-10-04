KASMEK’te ücretsiz kurslar başladı

Ssanata, teknolojiye, çocukların gelişimine ve üretime katkı sağlayacak olan mesleki eğitim kursları Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde başladı.

Üreten, zanaat sahibi bir toplum hedefini her platformda dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi (KASMEK), kapılarını açtı. KASMEK’te 2 robotik kodlama atölyesi, 1 bilişim teknolojileri atölyesi, 3 müzik atölyesi, 1 zeka oyunları atölyesi ve 3 çok amaçlı atölyede kursiyerlere hizmet verilecek. İlk etapta robot uygulamaları, arduino devreleri ve tasarımı, satranç başlangıç düzeyi, zeka oyunları başlangıç düzeyi, ud eğitimi, gitar eğitimi ve piyano eğitimi kursları başlatıldı.

“Bu projeye artık halkımız sahip çıkacak”

Projenin Kastamonu insanlarının kendilerini geliştirmesi için önemli olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Birbirinden çeşitli etkinlikler eşliğinde eş zamanlı eğitimin, aktivitelerin yaşantımıza kattığı rengi tüm halkımızın deneyimlemesi açısından bir fırsat. Bu kurslarımız, özellikle çocuklarımızın gelişimi için, müzik alanında yeteneklerini keşfetmelerine, sosyal yaşamlarında kendilerine olan güvenlerini kazanmalarına katkı sağlayacak. Her bir hemşehrimize kurslarımıza katılmalarını tavsiye ediyoruz. Bu kurs süreci bittiğinde kendilerinde olan değişimi kesinlikle göreceklerdir. Ayrıca tüm eğitmenlerimize de bu süreçte sağlayacakları katkı için teşekkür ederim. Onların özverileri ile bu süreci amaçladığımız noktada tamamlayacağımızdan eminim. Halkımıza da göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim. Tüm kursiyerlere, halkımıza ve ilimize bu projemiz hayırlı olsun” dedi.

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