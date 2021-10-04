Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Küre'de dualarla kutlandı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebi ile Mevlidi Şerif okutuldu.

Diyanet İsleri Başkanlığı tarafından, camilerin ve din görevlilerinin değeri ile önemini anlatmak için, her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, korona virüs tedbirleri çerçevesinde Küre Müftülüğünce kutlandı. 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Küre İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Akşemsettin Camiinde Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Yapılan Mevlidi Şerif programına, Seydiler Kaymakamı Küre Kaymakam Vekili Cihat Abukan, Küre İlçe Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Müftüsü Murat Selci, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda din görevlileri tarafından Kur'anı Kerim, Mevlidi Şerif, Aşrı Şerif ve ilahiler okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Murat Selci tarafından yapılan dua ile son buldu.

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