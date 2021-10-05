Jandarma ekipleri, hem yaban hayatı hem de sokak hayvanlarını besledi

Kastamonu'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle binden fazla sokak hayvanını besleyerek, hasta olanların tedavisini yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 30 jandarma devriyesi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timi, kent merkezi ve 19 ilçe ile köylerdeki sahipsiz 417 kedi, 690 köpek ve çok sayıda güvercini besledi.

Hasta olan kedi ve köpekleri tedaviye götüren jandarma ekipleri, il merkezi ve ilçelerdeki barınakları ziyaret ederek, kedi ve köpek maması yardımında bulundu.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, Taşköprü ilçesi Alatarla İlkokulu'nda bulunan öğrencilere, hayvan hakları konusunda bilgilendirme yapılarak, çocuklarla bölgede bulunan hayvanlar beslendi. Jandarma ekipleri, ormanlık alandaki kızılgeyik sürüsünü de besledi.

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