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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyesi'ne ödül

İHA

Kastamonu Belediyesi'ne ödül

Kastamonu Belediyesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından, 'en başarılı il belediyesi' ödülüne layık görüldü.
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Uluslararası Altın Kentler Derneği’nin düzenlediği Golden City Awards 2021 Ödül Töreni, Afet ve Acil Durum Yönetim Zirvesi paneline katıldı. Kastamonu’nun ilçelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili panelde konuşan Başkan Vidinlioğlu, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından 'en başarılı il belediyesi' ödülünü aldı.

"Üçüncü ödülümüzü aldık"
Ödülünü tüm ekip arkadaşları için aldığını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Son bir ayda üçüncü kez ödüle layık görülüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Genç Dostu Belediye, Kent ve Başkan Dergisi tarafından ise Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi projemiz ödül aldı. Kastamonu’muzu en iyi noktalara taşımak için hep birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada sizlerle olmak ve bu güzel ödülü almaktan da mutluluk duydum. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Anlamanız çok zor"
Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşadığını ve bu felaketten en fazla etkilenen yerin ise Bozkurt olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Bozkurt başta olmak üzere Çatalzeytin, Abana, Küre, İnebolu, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerimiz de 11 Ağustos’ta yağan aşırı yağış nedeniyle sel afeti meydana geldi. 71 canımızı bu afette kaybettik. Afetin yaşandığı gün itibariyle ben Bozkurt’ta devletimin ve milletimin büyüklüğünü iliklerime kadar hissettim. Orada yaşananları televizyon ve basında gördüğünüz ile anlamanız inanın çok zor. Aslında afeti yaşamayan maalesef tam olarak ne olduğunu bilmiyor. 'Dere kurudu' diyoruz. Bu oraya yerleşim yapacağımız anlamına gelmiyor. Doğanın da bir alışkanlığı olduğunu unutmamalıyız. Özellikle küresel ısınma nedeniyle bir yılda yağacak yağış artık birkaç saatte bölgelerimize düşebiliyor.
Cenabı Hak bir daha böyle afetler göstermesin. Ben inanıyorum el birliğiyle zor günlerdeki birlikteliğimizi sürdürerek tüm sorunları aşabiliriz. Birlik ve beraberliğimizin kıymetini bilelim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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