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Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu’ndan 578 polis adayı mezun oldu

İHA

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu’ndan 578 polis adayı mezun oldu

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu’nda mezun olan 578 polis adayı yemin etti.
Polis Akademisi Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 19. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi. Merkez spor salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Avni Çakır, bölgedeki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.
Vali Çakır, şöyle konuştu: “Aziz Türk Milleti’nin, tarihin her safhasında dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan, bulunduğu coğrafyalarda beldeleri mamur etmiş, adaletle insanların gönüllerine girmiş, zulmün karşısında, mazlumun yanında olmuştur. Okulun 19'uncu dönemini başarıyla bitiren 578 polisimiz az sonra huzurunuzda yemin edeceklerdir. Bu yeminle; vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı, silahımızı, şanlı tarihimizi kendilerine emanet edeceğiz. Tarihimizden ders alarak bu emanetleri canları pahasına koruyacaklarından, burada aldıktan eğitim doğrultusunda üzerilerinde taşıdıkları ay yıldızlı üniformaya yakışır şekilde görevlerini ifa edeceklerinden şüphemiz yoktur. Bir disiplin mesleği olmanın yanında, fedakârlık, cesaret, adalet ve şefkat mesleği olan polislik mesleğine intisap eden polislerimizi ve ülkemizin dört bir yanından gelerek burada evlatlarını gururla izleyen değerli ailelerini kutluyor, yemin edecek polislerimize meslek hayatlarında sağlık ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Milletimize şefkat eli uzatırken, hainlere demir yumruğunuzu indirecekler”
Polis teşkilatının millete şefkatli elini uzatırken hainlere de demir yumruğunu indireceğini söyleyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş polis adaylarına hitaben, "Halen görevi başında olan 333 bin teşkilat mensubumuz gibi sizler de canla başla görevinizi ifa edecek ve yeri geldiğinde canınızı ortaya koymaktan asla çekinmeyeceksiniz. Hiç şüphesizdir ki teşkilatımız, aramıza katılan her bir mensubumuzla yeni hedeflere daha hızla ulaşacak güven ve huzurun tesisi noktasında özel önemli kazanımlar elde edecek. Dünyanın en saygın polis teşkilatları arasında ki yerini güçlendirecektir. Değerli genç meslektaşlarımıza başarılar dilerken, sizleri yetiştirip bu günlere getiren saygı değer ailelerinize ve en iyi şekilde göreve hazırlayan polis akademimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Polis Akademisini Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) unsurlarından temizleyerek yeninden yapılandırdık”
FETÖ’nün elinde olan Polis Akademisini FETÖ unsurlarından temizleyerek yeniden yapılandırdıklarını söyleyen Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak da şunları kaydetti: “Bugün akademimize bağlı 5 farklı ilimizde bulunan PMYO’larda 578’i Kastamonu’da olmak üzere 2 bin 429 polis memurunu teşkilatımızın saflarına katmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu eğitimi 20 ay boyunca pandemi sürecinin zor şartlarına rağmen, çarşı izni dahi kullanmadan başarıyla tamamladık. FETÖ’nün 1725 Aralık darbe girişiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından layık görülerek atandığımız bu görevde adeta FETÖ’nün elinde olan Polis Akademisi’ni, FETÖ unsurlarından temizleyerek, yeninden yapılandırdık. Milletimize hizmetkar polis yetiştirme anlayışı ile tüm eğitim sistemimizi yeniledik. Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan devletine ve milletine sadık, polis ve amirleri yetiştirmek için kolları sıvadık. Tüm bunların sonucu olarak emniyet teşkilatımız çok daha azimli, dirayetli bir şekilde başarılı işlere imza atmaktadır” dedi.
Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 19’uncu Dönem Birincisi Polis Memuru Serhan Tesbi de, “Bugün değerli silah arkadaşlarımla eğitimimizi başarıyla tamamlayarak tarihi şan ve şerefle dolu milletimize sadakatle hizmet etmeyi görev edinen kahraman teşkilatımızın birer mensubu olarak bu göreve başlamanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından polis adayları, hep birlikte yemin ederek kep attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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