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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta AB Delagasyonu ile ilk yönlendirme komite toplantısı yapıldı

İHA

Sinop'ta AB Delagasyonu ile ilk yönlendirme komite toplantısı yapıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde geçekleştirilen Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesinin paydaşları ile ilk yönlendirme komitesi toplantısı yapıldı.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sinop Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisinin ortaklık yapısı, gerçekleştirilecek faaliyetler ve gelecekte sürdürülebilirliğine ilişkin yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıya, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen Uzman Semih Vardar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Mustafa Akan Fazlıoğlu, proje ortakları Sinop Belediyesi, Sinop Üniversitesi, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ile S.S. Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi temsilcileri katıldı.

"Yol haritası hazırlanacak"
Toplantının açılışında konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Su ürünlerinden elde edilen gelirin artırılması, su ürünleri ekosisteminin geliştirilmesi ve bölge özelinde Sinop’un bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi amacıyla 2012 yılında kurumlarımız KUZKA öncülüğünde çalışmalara başladı. Hazırlanan proje 2014 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmuş ve destek almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Proje Tanımlama Dokümanının onaylanmasına müteakip ihale hazırlık çalışmalarına geçilmiştir. 2020 yılında müşavirlik ve inşaat ihaleleri tamamlanmış olup 2021 yılı başlarında su ürünleri işleme, şoklama ve depolama tesisi yapımı başlamıştır. 2022 yılında ise projenin teknik yardım ve mal alımı bileşenleri ihalelerinin tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında ilk aşamada Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 20 dönüm alanda 3 bin ton/yıl kapasiteli su ürünlerinin işleme, şoklama ve depolama tesisi yapılacak, ikinci olarak Yatırım Destek Ofisimizde KOBİ Destek Merkezi kurulacak, son aşamada ise TR82 Bölgesi’nde (Kastamonu, Çankırı, Sinop) turizm sektörünün rekabetçiliğin artırılması amacı ile TR82 Bölgesi turizm master planı, destinasyon tanıtım stratejisi ve kümelenme yol haritası hazırlanacak" dedi.

"Bölgemiz için oldukça önemli"
Toplantıda projenin teknik detayları hakkında bilgi veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise "Proje kapsamında bölgenin bir diğer ekonomik değeri olan turizm sektörünün canlandırılması için turizm tanıtım stratejisi hazırlanacak ve KOBİ destek merkezi kurulacak. Teknik yardım ihalesini bakanlığımız başlatmıştı. Önümüzdeki günlerde de teknik yardım ihalesinin değerlendirmesi yapılıyor olacak. 2022 yılının ilk 34 ayında da tamamlamayı ön görüyoruz. Bunun dışında sadece bir mal alımı ihalesi yapılacak. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile AB’nin yeşil mutabakat çerçevesinde belirlediği kriterlere dayanarak ihale bütçesinden artan kısmıyla tesisin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir güneş enerji santrali kurulması noktasında talepte bulunacağız" diye konuştu.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.

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