Zehir tacirlerine operasyonlar devam ediyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, 9.72 kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 9.72 kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ekiplerden kaçmaya çalışan 1 şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.