Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tosya’da gerçekleştirdiği operasyonda evinde uyuşturucu bulunduran 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsın Tosya ilçesi Zincirlikuyu Mahallesindeki ev ve eklentilerinde detaylı arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 200 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 1 adet dijital hassas tadı, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 28 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

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