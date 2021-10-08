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Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar Selde hurdaya dönen araçlar sahiplerini bekliyor

İHA

Hurdaya dönen araçlarını tanıyamıyorlar Selde hurdaya dönen araçlar sahiplerini bekliyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde hurdaya dönen ve tanınmayacak hale gelen araçlar, sahiplerini bekliyor. Sel felaketi nedeniyle araçlarını kaybedenler, plakası ve şasi numaraları tamamen kaybolan araçlarını tanıyamıyor.
Şiddetli yağışların ardından Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, büyük bölümü sular altında kalan Bozkurt’ta çok sayıda araç da hurdaya döndü. Çok sayıda aracın hurdaya döndüğü sel felaketinde 71 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda iş yeri ve ev hasar gördü. Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampının otoparkı ile İnebolu’da boş arazi araç hurdalığına dönüştürüldü. Hasarlı araçlar çekicilerle bulundukları yerden alınarak bu alanlara götürüldü.

Hurdaya dönen araçları sahipleri tanımakta güçlük çekiyor
Selde araçlarını kaybeden vatandaşlar ise kaybolan araçlarını tespit edebilmek için şasi numarasından bulmaya çalışıyor. Şasi numarasından araçlarını bulan vatandaşlar, hurdacılarla anlaşarak araçlarını satıyor. Selde tanınmayacak hale gelen ve şasi numarası dahi tahrip olan araçlar ise hem Abana’da hem de İnebolu’da bekletiliyor.

İnebolu’da 36 araç hurda halinde bekletiliyor
Kastamonuİnebolu karayolu üzerinde boş araziye çekilen araçlar, burada bekletiliyor. Şu anda bölgede 36 araç hasarlı vaziyette bulunurken, bunların 34 tanesinin sahipleri belirlendi. 2 aracın ise şasi numarası olmadığı için sahibi henüz çıkmadı. Araçlarını tespit edebilen ya da şasi numarasından bulanlara zararları karşılığında ödeme yapıldı. Buna rağmen bazı araç sahipleri, hurdaya dönen araçlarını henüz bölgeden almadı. Bir süre daha hurdaya dönen araçlar, sahipleri tarafından alınmazsa yediemin otoparkına çekileceği öğrenildi.
Öte yandan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampının otoparkında 28 tane araç, hurda vaziyette bekliyor. Bazı araç sahipleri, hurdacılarla fiyatta anlaşamadıkları için araçlarını almadıkları öğrenilirken 4 aracında şasi numarası olmadığı için otoparkta beklediği öğrenildi. Bununla birlikte halen sel ile birlikte 200’den fazla aracın Karadeniz’e sürüklendiği tahmin ediliyor.
Ayrıca selde araçlarını kaybeden vatandaşlarda, bölgeye gelerek kayıp araçlarını bulmaya çalışıyor.

Şasi numarası olmadığı için kayıp araçlarını bulamıyorlar
Kayıp olan aracını arayan Muharrem Tavukoğlu, “Selde hasar gören araçların hepsi burada bulunuyor. Bizde kendi aracımızı arıyorduk. Polis arkadaşlar bizleri aradı ve aracınız burada dediler. Bizde geldik aracımızı tespit ettik. Hasar gören aracımızın bir kısmını yani hurda denilecek kısmına karşılık gelen fiyatını bizlere verdi. Hurdasını da bizlere teslim etti. Bizde hurdasını teslim alarak onu da sattık. En azından zararımızın bir kısmını bu şeklide telafi etmiş olduk.
Selde aracını kaybeden Uğur Örnek ise kendisinin de selde aracının kaybolduğunu ve halen tüm aramalarına rağmen bulamadığını belirterek, “Bulma ümidiyle aracımızın hurdasını halen arıyoruz” dedi.
Selde kaybolan aracını İnebolu’da arayan Mehmet Gürsoy da, “Sel felaketinde arabamı kaybettim. Arabamı bulabilirim diye İnebolu’ya geldim. Abana’ya baktım. Ama arabamı bulamadım. Arayacağız, bakıyoruz sağa sola. Kayıtlarda bulamadık, kayıtlarda olmadığı gibi plakadan renk modele göre bakıyoruz, öylelikle de bulamadık. Bakmaya devam edeceğiz, bu şekilde kaybolan arabamızı arıyoruz. Devletimizin desteği nasıl oluyor, bu konuda bir bilgim yok ama malımızın peşindeyiz, bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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