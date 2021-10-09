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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selde dükkanlarını kaybeden esnaf, konteynır işyerlerinde faaliyetlerini yürütüyor

İHA

Selde dükkanlarını kaybeden esnaf, konteynır işyerlerinde faaliyetlerini yürütüyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, selde işyerlerini kaybeden esnaf ise konteynır işyerlerinde faaliyetlerine başladı.
Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve ev zarar görerek kullanılmaz hale geldi. Can kayıplarına sebep olan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Selde zarar gören iş yerleri temizlendi, yıkım kararı alınan yapılar yıkıldı. Zarar gören iş yerlerinin yıkılmasının ardından bir taraftan temel atan ekipler diğer taraftan kullanılabilir durumdaki iş yerlerinde de tadilat işlemlerini sürdürüyor. Sel felaketinde işyerleri yıkılan ya da kullanılamayacak hale gelen esnaflarda faaliyetlerini yürütebilmek için kendilerine tahsis edilen konteynır işyerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşlar, konteynır işyerlerinde açılan dükkanlardan alışverişlerini yaparken bazı esnaflarda işyerlerini açabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Bozkurt’ta önceden her Perşembe günü Ezine Çayı kenarındaki Yunus Yorulmaz Caddesi'ne kurulan ilçe pazarı, selde bölgenin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Tevfik Kocabaşoğlu Sokak'ta kurulmaya da devam ediyor.
40 yıldır Bozkurt’ta ikamet ettiğini ve lokantacılık yaptığını söyleyen Dolaşık Mehmet’in Yeri isimli lokanta işletmecisi Mehmet Kaba, “Burada ızgara, döner, çorba ve yemek çeşitleri çıkarmaya çalışacağız. Bir şekilde işlerimizi devam ettireceğiz. Yavaş yavaş hazırlıklarımızı yapıyoruz. Allah’ın izniyle en kısa zamanda 10 gün içerisinde hazırlıklarımızı tamamlayıp yemeklerimizi çıkartacağımıza inanıyorum. Ben olayın olduğu gün buzhanenin üzerinde sabahladım. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu geldi ve bizleri mahsur kaldığımız yerden kurtardılar. Allah razı olsun hepsinden. Devletimizden ve milletimizden hepsinden Allah razı olsun. Rabbime şükürler olsun, devletimize ve milletimize minnettarız. Herkes üzerine düşeni bir nebze de olsa fazlasıyla yaptı, Bozkurt’umuzu bir şekilde eski haline getirmek için gayret sarf ettiler” dedi.

“Esnaflarımız, geçici olarak konteynır işyerlerinde faaliyetlerini yürütüyor”
Geçici olarak esnafların konteynır işyerlerinde faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Bozkurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap ise “11 Ağustos’ta sel felaketinin şokunu hemen üzerimizden attıktan sonra devletimiz tüm birimleriyle Bozkurt’ta çalışıyor. Her geçen durumumuz biraz daha iyiye gidiyor. Esnafımızın faaliyete geçmesi için bütün çabalar devam ediyor. Öncelikle yıkılan binalarımızın hafriyatları temizlendi. Yerlerine yeni binaların yapımına hızlı bir şekilde başlandı. Esnafımızın zarar gören dükkanları hızlı bir şekilde tamir ediliyor. Konteynırlarımız geldi, geçici olarak esnaflarımıza sunulmaya çalışılıyor. Halk pazarımız azda olsa kurulmaya devam ediyor. Gün geçtikçe yavaş yavaş iyiye gidiyoruz. Devlet büyüklerimize üstün gayretleri için çok teşekkür ediyoruz. Afetin ilk gününde Bozkurt ilçemizle birlikte birde İlişi köyümüzde yıkıldı. Özellikle devletimiz esnaf bazında Yakaören köyü olmak üzere ayrıca yıkılan sanayimizin de yapılması noktasında ve ilçe esnaflarımızın hızlı bir şekilde yeniden faaliyetlerine geçmeleri konusunda üstün bir gayret içerisinde. Hepsine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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