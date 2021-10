Başkan Vidinlioğlu: “Hedefim her mahallede spor alanı oluşturmak”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, hedeflerinin her mahallede spor alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kastamonu Belediyesi mahallelerdeki açık spor alanlarının sayısını arttırıyor. Semt sahalarıyla başlayan çalışmalar parklara yapılan basketbol sahalarıyla devam etti.. Bu kapsamda, kent merkezinde 8 adet olan semt sahası sayısı, Başkan Vidinlioğlu’nun talimatlarıyla 13’e çıkartıldı. Ayrıca, dört parka da basketbol sahası yapımı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde devam eden 5 adet semt sahasında çalışmalar yüzde 95'i geçti. Çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Vidinlioğlu, “Semt sahalarımız tamamlandığında toplamda şehrimizde 17 açık spor alanı olacak. Şuanda Semt Sahalarımızın içerisindeki çalışmalar büyük ölçüde bitti. Çevre düzenlemeleri de hızla yapılacak. Tüm vatandaşlarımız bu alanlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. İnönü Mahallesi, Kuzeykent Mahallesi, Candaroğulları Mahallesi, Saraçlar Mahallesi, İsmailbey Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin de spor alanlarının çalışmalarını tamamladık. Hedefim her mahallemizde spor alanı oluşturmak. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için güvenli oyun sahaları oluşturmak istiyoruz. Zararlı alışkanlıklardan geleceğimizi uzaklaştırmak arzusuyla adımlar atıyoruz” dedi.

Park ve peyzaj çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Vidinlioğlu, iki yıl içerisinde 52 adet oyun seti kurulumu ile 18 adet kondisyon parkuru ve Street Work Out Parkuru kurulumunun yapıldığını belirtti. Kastamonu Belediyesi’nin tüm gücüyle sahada olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Şehrimizin güzelliğine güzellik yeşiline yeşil katmak adına yaptığımız peyzaj çalışmalarımız da 45 binin üzerinde ağaç dikimi, 338 binin üzerinde yazlık ve kışlık çiçek dikimi ve 39 bin metrekare ise rulo çim uygulaması yapıldı. Yine 9 bin 700 metrekarelik alanda ise otomatik sulama sistemi kurduk. Bizler hemşehrilerimize hizmet etmek adına tüm gücümüzle sahadayız. Şehrimizin her köşesinde Kastamonu Belediyesi ailesinin alın teri var. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte şehrimiz için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

