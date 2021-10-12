Jel ile soba yakmak isteyen şahıs, evini de kendisini de yaktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yanıcı jel ile sobayı yakmak isteyen şahıs, evini de kendisini de yaktı.



Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Gökçevre köyü Merkez Mahallesi'nde ikamet eden cami imam hatibi Serkan Ada, akşam saatlerinde sobayı yakmak için yanıcı madde kullandı. Sobanın içerisine sıktığı yanıcı jelin patlaması sonucu biranda parladı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İnebolu itfaiye ekipleri, yanan evi söndürdü. Yangında ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangını kendi imkânları ile söndürmek isteyen imam Serkan Ada, ellerinin ve kollarının yanması sonucu yaralandı. Yaralı imam, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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