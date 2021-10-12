Kayıp kadını jandarma evinden 6 kilometre uzaklıkta bulundu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kayıp bir kadın, jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu evinden 6 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde ikamet eden K.A., jandarma ekiplerini arayarak akıl sağlığı yerinde olmayan kızı R.A.’nın evden ayrıldığını ve kendisini aramalarına rağmen bir daha bulamadığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen 17 personel ile yapılan aramalar sonucu kayıp kadını, evinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Asarcık köyü Yazıcı mevkiinde sağ olarak buldu. R.A, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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