Kastamonu’da polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı

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Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı. Kazada polis memurlarının da arasında olduğu 12 kişi yaralandı.

Olay, Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memurlarını taşıyan midibüs, kaza yaptı. Kazada, polis memurlarının da aralarında olduğu 12 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

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