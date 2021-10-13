Kastamonu'da polis midibüsü devrildi: 12 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Seydiler ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı.
Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a giden ve çevik kuvvet polisini taşıyan servis aracı, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu belirtilen 12 polis yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-10-13 16:36:54
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