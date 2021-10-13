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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğuz Atay'ı doğum gününü, memleketinde pasta keserek kutladılar

İHA

Oğuz Atay'ı doğum gününü, memleketinde pasta keserek kutladılar

Yazar Oğuz Atay, doğumunun 87. yıl dönümünde doğduğu şehir olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde anıldı. Anma töreninde Oğuz Atay’ın doğum günü anısına pasta kesildi.

Yazar Oğuz Atay, doğduğu ilçe olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğumunun 87. yıldönümünde anıldı.
İnebolu Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl birincisi ‘Oğuz Atay Öykü Ödülleri’nin ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, Şube Müdürü Mehmet Göktaş, siyasi parti temsilcileri, seçici kurul üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Öykü Ödülü Törenin açılış konuşmasını yapan İnebolu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan İlyasoğlu, "Yaşadığımız kenti daha da güzelleştirmeye toplumumuzda saygı, sevgi ve hoşgörü kültürünü canlandırmaya çalışıyoruz. Başkalarından beklemeden birlikte yapmaya çalışıyoruz. Kitap okumayı ve yazmaya özendirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle Oğuz Atay Öykü Ödülünü düzenledik. Bu çalışmamız sonucu yeni okurlar, yeni yazarlar kazanacağımıza umuyoruz. Oğuz Atay Öykü Ödülünün mimarı Özlem hocamız o olmasaydı biz bu ödül törenini yapamazdık kendisine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öykü Ödülümüze başvuran tüm yazarlarımıza öyküleri okuyarak değerlendiren gönlü zengin edebiyatçı, öykücü seçici kurulumuza, jürimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Öykü ödül yarışmasında ‘Hepiniz Bir Köşede ‘ öyküsü ile birinci olan Tamer Hırca’ya ödülünü İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar taktim etti. ‘Altı Buçuk’ öyküsü ile ikinci olan Usame Yördem’in ödülünü İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Mehmet Saydur’a teslim etti. ‘Zeytin Ağacı’ adlı öyküsü ile üçüncü olan M. Galip Aksoy’a ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş taktim etti.
Ödül töreni programının sonunda konuşma yapan İnebolu İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “Sözlerime bir öz eleştiri ile başlamak istiyorum. Oğuz Atay, gerçekten sevdiğimiz değer verdiğimiz bir edebiyatçımız ve bir hazinemiz. Ben İlçe Kaymakamlığı’na başlayınca kadar Oğuz Atay’ın İnebolulu olduğunu bilmiyordum. Bu da benim şahsım için büyük bir eksiklik. Ama bundan sonrası için eğer ilçe Kaymakamı olarak telafi edemezsek daha büyük bir eksiklik olacak. Çünkü bunlar bizim hazinemiz, bunları tanıtamıyorsak, biz bunları tüm dünyaya ve tüm Türkiye’ye duyuramıyorsak, bizim sorumluğumuz ve bizim daha büyük bir eksikliğimiz olacak. Yeni başlamış olduk ama bir görev edineceğiniz. Kendimize İnebolu tanıtma misyonu güdüyoruz. Oğuz Atay’ı, İstiklal Madalyalı böyle güzel ilçeyi tanıtmak vazifesini kendimize ahd etmiş olduk. Bundan sonra böyle etkinliklere destek vererek, buna benzer etkinlikler tertip ederek inşallah bu hazinelerimizi tanıtacağız.” diye konuştu.
Oğuz Atay’ın doğum gününü kutlamanın çok güzel bir düşünce olduğunu ifade eden Kaymakam Baycar, “Çünkü edebiyatçılarımız, yazarlarımız, eser veren, insan yetiştiren insanlarımız asla ölmez. Eserleri okundukça görüldük ve duyuldukça onlar her zaman yaşar. Edebiyatı yeni nesle sevdirmek lazım, okumayı sevdirmek lazım. Dolayısıyla bunlar bizim pusulamız ve bize yön verir, bizi doldurur biz onlardan istifade ederiz. Oğuz Atay’a rahmet diliyorum. İnşallah eserleri ile hep beraber kalbimizde yaşayacak. İnebolu’da göreve başlayalı bir ay oldu. Böyle bir kadim şehre Anadolu’nun kadim memleketine İstiklal Madalyalı tek ilçemiz böyle bir yerde atanmanın böyle bir yer görev yapmanın mutluluğu içerisindeyim" şeklinde konuştu.
Etkinlik, Oğuz Atay’ın doğum günü anısına kesilen pasta ile sona erdi.

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