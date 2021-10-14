KASMEK'te bağlama kursları başladı

Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi’nde ağlama kursları başladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatlarıyla çalışmaları tamamlanan ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi’ne (KASMEK) ilgi her geçen gün artıyor. 2 Ekim itibariyle kapılarını açan ve ilk etapta robot uygulamaları, 'Arduino' devreleri ve tasarımı, satranç başlangıç düzeyi, zeka oyunları başlangıç düzeyi, ut eğitimi, gitar eğitimi ve piyano eğitimi kurslarının hizmete açıldığı KASMEK’te, önceki gün itibariyle hafta içi grubu bağlama kursları da başladı.

Ayrıca tezhip ve keman kursları için ise kayıtlar alınmaya başlandı. KASMEK’te bugün itibariyle 400 kesin kayıt, 100 ön kayıt yaptıran kursiyer bulunuyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların, başvuru formuna Kastamonu Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

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