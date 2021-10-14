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Batı Karadeniz’deki kadın üretimine 1 milyon TL’lik destek Bu proje ile kadın kooperatiflerinin üretimi artırılacak Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Proje kadınların üretime ve dolayısı ile istihdama katılmalarını sağlayacaktır”

İHA

Kadın üretimini arttırmak amacı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen 1 milyon 123 bin TL bütçeli proje ile kadın kooperatiflerine destek verilecek. Projenin protokol töreninde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Daha fazla sayıda kadının evinden kooperatif mekanlarına gelerek ev dışı üretime ve dolayısı ile istihdama katılmalarını sağlayacaktır" dedi.

Batı Karadeniz’deki kadın üretimine 1 milyon TL’lik destek Bu proje ile kadın kooperatiflerinin üretimi artırılacak Kastamonu Valisi Avni Çakır: “Proje kadınların üretime ve dolayısı ile istihdama katılmalarını sağlayacaktır”

Kadın üretimini arttırmak amacı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen 1 milyon 123 bin TL bütçeli proje ile kadın kooperatiflerine destek verilecek. Projenin protokol töreninde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Daha fazla sayıda kadının evinden kooperatif mekanlarına gelerek ev dışı üretime ve dolayısı ile istihdama katılmalarını sağlayacaktır” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) hayata geçirdiği “Kadınlar Birleşiyor, Batı Karadeniz Kalkınıyor” projesinin protokol imzaları atıldı. Batı Karadeniz’deki kadın üretimini desteklemek amacı ile başlatılan proje kapsamında Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da bulunan 8 kadın kooperatifine destek verilecek. 1 milyon 123 bin TL bütçeli proje ile kadın kooperatiflerine makine ve ekipman desteği sağlanacak. Kastamonu Valiliği’nde düzenlenen törenle projenin protokol imzaları atıldı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kastamonu Valisi Avni Çakır başkanlığındaki imza törenine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, Kastamonu TSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Çankırı TSO Başkanı Hayrettin Çelikten, Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile proje ortağı kadın kooperatifi temsilcileri de video konferans aracılığıyla katıldı.

“1 milyon TL destek sağlanacak”
KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, proje kapsamında kadın kooperatiflerine destek sağlanacağını belirterek, “Kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi ve üretim kapasitelerinin artırılarak kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütülen ve uygulamasını yerelde kalkınma ajanslarının gerçekleştirdiği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına başvuru gerçekleştirilmiş ve desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje yürütücüsü Kastamonu Valiliği, proje ortakları Çankırı Valiliği, Sinop Valiliği, 3 ilimizin il özel idareleri, 8 kadın kooperatifidir. 1 milyon 123 bin TL bütçeli projeye program kapsamında yüzde 89’una tekabül eden 1 milyon TL destek sağlanacaktır. Toplamda 145 üyeye sahip 8 kadın kooperatifine proje kapsamında makine ve ekipman desteği sağlanacaktır. Bu sayede düzenli ve yüksek hacimli üretim yapma imkânı elde edeceklerdir. Üretime katkısı bulunan tüm kooperatif üyelerinin düzenli olarak geliri artacak ve ekonomik hayatları iyileşecektir. Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitesinin gelişmesi ile daha fazla üretim için daha fazla üyeye ihtiyaç duyacaklardır. Bu ise daha fazla sayıda kadının evinden, kooperatif mekanlarına gelerek ev dışı üretime ve dolayısı ile istihdama katılmalarını sağlayacaktır” dedi.

“Yapacağımız protokol ve destekle kadınlarımızı ticari hayatta desteklemiş olacağız”
Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır ise bölgedeki kadın üretiminin önemine dikkat çekerek, "Kadının üretimindeki rolünün farkındayız. Bu konuda tüm üyelerimizle destek konusunda irademiz en üst seviyededir. Bununla alakalı yapmış olduğumuz projeyle, Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki 8 kadın kooperatifini “Gücüm Emeğin Platformu” çatısı altında toplayıp başta üretimle alakalı eksik ihtiyaçlarının karşılanması, daha sonra ürünlerinin tanıtılması ve ulusal, uluslararası alanda pazarlanması ile alakalı yapmış olduğumuz projeyi bugün atacağımız imzalarla hayata geçireceğiz. 1 milyon TL civarında destekle kadın kooperatiflerini bu anlamda destekleyeceğiz. Bu alanda Çankırı, Sinop ve Kastamonu’da çok güzel gelişmeler oluyor. Bu hafta çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Coğrafi işaret alan iki tane ürünümüzün tanımını gerçekleştirdik. Bir tanesi 'ekşili pilav', diğeri de 'akdene çorbası'. Bunları hanımlarımız hazır çorba modunda paketlere aldılar. Tadından da taviz vermeden, son derece basit bir hazırlanış tarzıyla piyasaya sunmuş oldular. Bu anlamda da çok önemli bir ticari ivme kazanacaklar. Bu ve benzeri ürünlerin hazırlanması, satışa sunulması noktasında yapacağımız protokol ve destekle kadınlarımızı ticari hayatta desteklemiş olacağız” diye konuştu.

Kadın kooperatifleri destek için teşekkür etti
Toplantıya video konferans aracılığı ile katılan kadın kooperatifleri temsilcileri ise projenin kadın üretimi için önemli olduğuna dikkat çekerek, destek için teşekkür etti. Daha sonra projeye ilişkin protokol, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kastamonu Valisi Avni Çakır, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç tarafından imzalandı.

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