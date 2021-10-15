Kastamonu’da selde zarar gören köprülerde çalışmalar devam ediyor

– Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da, zarar gören köprülerde ekipler bir yandan yenileme ve onarım çalışmalarını, diğer yandan ise dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da, 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde zarar bölgelerdeki onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, selde sarar gören köprülerde çalışmalar yapılıyor. Kastamonu Valisi Avni Çakır daHanönü ilçesindeki çalışmaları inceledi. İlk olarak ilçeye Hanönü Kaymakamlığına atanan Emrah Bütün’ü makamında ziyaret eden Vali Çakır, daha sonra sel felaketinde etkilenen köy yolları ve içme suyu onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çakır, sel felaketinden etkilenen Gökçeağaç köyü ve Çaybaşı köyünde İlçe Özel İdare, Devlet Su İşleri ve Karayolları ekiplerinin destekleri ile yapılan dere ıslah çalışmaları ile mevcut köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sonrasında, Vali Çakır ilçede temaslarda bulundu.

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