Kastamonu'da tefeci operasyonu: 12 gözaltı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, 11 farklı adrese eş zamanlı tefecilere yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda senet ve doküman ele geçirirken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerinden talepte bulunan vatandaşlara yüksek faizle para ya da altın vermek suretiyle tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

11 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılarken, adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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