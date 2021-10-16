Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda eçşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, il merkezindeki 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4,73 gram esrar, 65,47 gram kenevir tohumu, 1,56 gram sentetik kannabinoid, 6,02 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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