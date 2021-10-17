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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yapımı 7 yıldır devam eden camiyi inceledi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yapımı 7 yıldır devam eden camiyi inceledi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu'yu ziyaret etti

Mevlid Kandili programı dolayısıyla Kastamonu’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yapımı 7 yıldır devam eden ve bitmesi için 36 milyon lira gereken camide incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili programı nedeniyle geldiği Kastamonu’da Vali Avni Çakır’ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Erbaş, burada yaptığı açıklamada Mevlid Gecesi'ni tebrik ederek, “Sevgili Peygamberimizin dünyayı teşriflerinin senei devriyesinde Kastamonu’dayız. Kadim şehrimiz, Selçuklu ve Osmanlı hatırası güzel şehrimiz Kastamonu'da bu akşam inşallah Nasrullah Camii'nde mevlidi şerif programı yapacağız” dedi.

Programda Kastamonu’da yaşanan sel felaketinde vefat edenlerin ruhları için Kur’anı Kerim okuyacaklarını ve dua edeceklerini belirten Başkan Erbaş, “Bundan birkaç ay önce yaşamış olduğumuz sel felaketinde vefat eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. İnşallah bu akşam Nasrullah Camii'nde okuyacağımız Kur'anı Kerimleri, yapacağımız duaları onların ruhlarına da göndereceğiz. Rabbim böyle felaketleri, afetleri hiçbir zaman, ülkemizin hiçbir şehrine, hiçbir beldesine yaşatmasın. Rabbim, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatine hepimizi nail eylesin” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından Kastamonu Üniversitesi yerleşkesinde 2014 yılında yapımına başlanan fakat yaklaşık 7 yıldır tamamlanamayan cami inşaatını gezdi. Tamamlanabilmesi için 36 milyon lira kaynak gerekli olan camide incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’dan cami inşaatının son durumu hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette Başkan Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ile Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç eşlik etti.

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