Kastamonulu muhtarlardan sessiz kutlama

Kastamonu’da muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü töreninin erken saate alınması ve katılımın az olmasına tepki gösterdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Kastamonu Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle

kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şatırgil, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu ve Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Hakan Çölez, Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına muhtarlık çelengini sundu. Ardından dernek başkanları tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü’nün önemini anlatan konuşmalar yapıldı.



Başkan Çölez’den saat tepkisi

Kastamonu’da merkezde görev yapan bütün muhtarlarla bir arada bulunmayı arzu ettiğini fakat tören saatinin çok erken olmasından dolayı katılımın düşük olduğunu söyleyen Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Hakan Çölez, “Saatin erken olması, havanın da soğuk olması köylerimizdeki ve mahallelerimizdeki işlerin yoğunluğu bunlara engel oldu. Kendi günümüzü kutlarken bile saat ve zaman kavramı konusundaki bir takım aksaklıklar bunlara sebep oldu. Önümüzdeki yılın temennisi ile inşallah bunlar bir daha yaşanmaz. Hem doğal afetlerle hem de salgın hastalıkla mücadele etmekteyiz. Bugünün en güzel sözü siz değerli muhtarlarımızın bu süreçte muhtarlık tanımında geçen vatandaşı ile mahalle sakini ile devleti arasında köprü olmak, öncü olmak kavramıdır. Yaşanan bütün süreçlerde muhtarlarımız bunu gösterdi. En uzak köyümüzden en merkezi olan mahallemize varana kadar birlik ve beraberlik çerçevesinde hastasının, engellisinin, yaşlısının bütün ihtiyaçlarının temini noktasında arabanızla, zamanınızla, varınızla yokunuzla elinizden geleni yaptınız, yapıyorsunuz. Hem merkez mahalle muhtarlarımıza hem de bütün muhtarlarımıza ayrı ayrı emekleri için teşekkür ediyorum. Bu güzel günü birlikte kutlamayı arzu ediyorum” dedi.



“Muhtarlık, vatandaşın derdine çözüm arayan bir devlet kurumudur”

Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şatırgil ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında Muhtarlık Günü’nü kendilerine armağan ettiği için teşekkür etti.



“Pandemide ve afette muhtarların liderlik vasfı taşıdığını gördük”

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu ise yaptığı konuşmada, “1829 yılında 2. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarında, daha sonra Anadolu’da Taşköprü’de kurulan muhtarlık müessesesi 192 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi, Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifade ile anlatmak istersek devletimizle vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlığın 192 yıllık merkezi/yerel idareyi temsil eden bir kurum olmasının yanı sıra toplumsal barışın sağlandığı en önemli müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır” dedi.

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