Başkan Vidinlioğlu: “En iyi hizmeti sunmak için sahadayız”

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “En iyi hizmeti sunmak için sahadayız” dedi.

Kastamonu Belediyesine bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarında çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Olukbaşı mevkiinde Karaçomak Deresinde temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, Kuzeykent Mahallesi’nde içme suyu ishale hattı yenileme çalışmalarını, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde de sathi kaplama asfalt çalışmalarını, tretuvar yenilemeyapım çalışmalarını, öğrenci servis denetimlerini, peyzaj çalışmalarını, park ve cadde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Olukbaşı mevkiinde dere ıslah çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Burada çok önemli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Tabi bu çalışmadan ötürü dere içerisinde mil artışı oldu. Ekiplerimiz hızla temizlik çalışmalarına başladı. Yine şehrin her noktasında Kastamonu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları var. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Belirlediğimiz program çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış için de gerekli planlamamızı yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.