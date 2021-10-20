Faciayı benzinlik istasyonundaki kepçe önledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Faciayı benzinlik istasyonundaki kepçe önledi

İHA

Faciayı benzinlik istasyonundaki kepçe önledi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlar yaşattı. Yoldan çıkan otomobil, benzin istasyonuna gelirken kenarda bekleyen kepçeye çarptı. Olası facianın önüne geçilmiş oldu.
Edinilen bilgiye göre, Daday istikametinden Kastamonu istikametine giden İlhan O. yönetimindeki 37 EH 996 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan traktörü sollamak üzereyken henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak anayol üzerinde bulunan benzinlik istasyonunun bahçesine yöneldi. Benzinlik istasyonunun bahçesinde park halinde bulunan kepçeye vurarak duran otomobilin sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araçta sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İstasyonda park halinde bulunan kepçe ise otomobilin benzinlik ve tüp istasyonuna vurmasına engel olarak olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da vaka artışını aşılama da durduramadı Aşılamada mavi kategoride yer alan Kastamonu’da vakaların önüne geçilemiyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da vaka artışını aşılama da ...
Hanönü'de “Muhtarlar Günü” törenle kutlandı
YEREL HABERLER Hanönü'de “Muhtarlar Günü” törenle kutlandı
Başkan Vidinlioğlu: “En iyi hizmeti sunmak için sahadayız”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu: “En iyi hizmeti sunmak için ...
Kastamonulu muhtarlardan sessiz kutlama
YEREL HABERLER Kastamonulu muhtarlardan sessiz kutlama
İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor 81 ilin muhtarlarının envanterleri Kastamonu’da sergilenecek
YEREL HABERLER İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede ...
Daday'da muhtarlara eğitim
YEREL HABERLER Daday'da muhtarlara eğitim
Okul servisi denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Okul servisi denetimleri sürüyor
Tabancayı temizlerken annesini öldüren 17 yaşındaki şüpheli serbest
YEREL HABERLER Tabancayı temizlerken annesini öldüren 17 yaşındaki ...
Selzede vatandaşları psikososyal destek ekipleri yalnız bırakmıyor Afetzede çocukları terapi eğitimleri devam ediyor Afette evini kaybeden selzede vatandaş: “20-25 yıl önceki Türkiye’yi düşündüğümüz zaman sokaklarda kalacaktık” “Kızım, psikososyal destek ekiplerinin sayesinde selde yaşadığı olumsuz olayları artık hatırlamıyor”
YEREL HABERLER Selzede vatandaşları psikososyal destek ekipleri ...
D-100’de 6 araç birbirine girdi: 10 yaralı
YEREL HABERLER D-100’de 6 araç birbirine girdi: 10 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.