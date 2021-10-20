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Afet bölgesinde selden zarar gören 14 binden fazla aileye yardım ulaştırıldı Selden zarar gören afetzedelere yardımlar evlerine kadar götürülüyor

İHA

Afet bölgesinde selden zarar gören 14 binden fazla aileye yardım ulaştırıldı Selden zarar gören afetzedelere yardımlar evlerine kadar götürülüyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar giyim başta olmak üzere gıda ve hijyende dahil 'Sosyal Market'ten 14 binden fazla aileye yardım ulaştırıldı. Ayrıca afetzedeler, Sosyal Markete gelerek kendi ihtiyaçlarına göre de yardım talebinde bulunabiliyorlar.
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Selin en büyük yıkıma neden olduğu Bozkurt ilçesinde afetzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir yandan selde hasar gören binaların yıkımı devam ederken diğer yandan yıkımı tamamlanan binaların da yeniden yapılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların yanı sıra selden zarar gören afetzedelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla gıda, hijyen ve giyim başta olmak üzere her türlü yardımda bulunuluyor. Yardımlar, afetzedelerin ikamet ettiği adreslere kadar bırakılıyor. Ayrıca yardım talebinde bulunan afetzedeler Sosyal Markete gelerek ihtiyaçları doğrultusunda talepte bulunabiliyor.
Öte yandan Sosyal Market bünyesinde faaliyet gösteren ve bir mağaza gibi dizayn edilen sosyal market tırına yerleştirilen giysiler ile gıda ve hijyen malzemeleri, köylere kadar gidilerek, buradaki görevliler ve gönüllüler tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.

“5 bölgede kurduğumuz depoda yardımları vatandaşlarımıza ulaştırdık”
Sosyal Market’in faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, “Türkiye’nin afetlere müdahale için büyük bir planı var. Buna Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’dır. Bölgesel afetlerde 26 hizmet gurubu bulunuyor ama ulusal afetlerde bu hizmet gurubu sayısı 28’e çıkıyor. Bu ilave hizmet guruplarından iki tanesi ayni yardımlar ile depo yönetimidir. Sistem şöyle işliyor; gerek yardım yapacak olan vatandaşlarımız, odalar, borsalar, valilikler, sivil toplum kuruluşları, bölgelerinde topladıkları ve satın aldıkları ayni yardımları illerdeki AFAD Müdürlüklerine teslim ediyor ve bunlar büyük bir depoda afet bölgesinin olduğu yakın bir ana depoya geliyor. Ana depodan da tali depolara aktarılarak bölge halkına, afetten etkilenen insanlara bu depolardan ayni yardımlar ulaştırılıyor. Diğer afetlerden farklı olarak sel felaketi birçok şehrimizi, köyümüzü, ilçemizi etkiledi. Bartın, Kastamonu ve Sinop’u aynı anda etkiledi. Birçok ilçeyi, yüzlerce köyümüzü etkiledi. Tabii ki bu yüzden buralara yardımların ulaştırılmasının bir zorluğu oluştu. Bu yüzden bizlerde bölgede 5 tane depo kurduk. Ana depolara intikal eden Türkiye’nin dört bir tarafından gelen AFAD’ın internet sitesinden yayınlanan ihtiyaç listeleri bu ana depolara geldi. Ana depolardan da tali depolara, tali depolardan da afet bölgesine intikal ettirdik. Bizim bu ihtiyaçları vatandaşlara ulaştırmak için çeşitli enstrümanlarımız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de şu anda burada görülmüş olan hali hazırdaki Sosyal Market oluyor. Yaklaşık 200 metrekare büyüklüğünde afetin ilk gününden beri hizmet etmekte. Bunlarla beraber yardım tırlarımız var. Yardım tırlarımızda bölgede aktif olarak görev alıyor, çadırlara ulaşamayan vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere gerek hijyen maddesi, gerek giyim malzemesi, gerekse tüp, ısıtıcı, battaniye gibi çeşitli malzemeleri bölge halkına tevdi ettik” dedi.

“14 binin üzerinde vatandaşa yardım ulaştırıldı”
14 binin üzerinde vatandaşa yardım ulaştırdıklarını anlatan Tekbıyıkoğlu, “Toplam operasyonel büyüklük olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın’da, buralara bağlı onlarca ilçede ve köylerimizde 14 binin üzerindeki vatandaşımıza hem bu Sosyal Marketlerle hem de giyim tırlarımızla giyindirdik. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını ve hijyen ihtiyaçlarını kısa sürede karşıladık. Vatandaşlarımızın yardımlaşma duygusu hakikaten had safhada. Afetin yaşandığı bölgeye Türkiye’nin her bölgesinden her valiliklerden, her duyarlı sivil toplum kuruluşlarından malzemeler geldi. Türk halkının bu yardımseverliğinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle yardım bölgelerine ikinci el malzemelerin gönderilmemesini hassaten rica ediyoruz. Hayat artık burada yavaş yavaş normalleşme aşamasına geldi. Vatandaşlarımızın bir mağduriyetleri, temel ihtiyaç maddeleri noktasında ortadan kalkmıştır. Konuya ilgili davranan bütün vatandaşlarımıza, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Tekbıyıkoğlu, şöyle devam etti: “Ulusal afetlerde görev alan 28 hizmet gurubu bulunuyor. Konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, bakanlıklara görevler tevdi edildi. Bu hizmet guruplarının içerisinde defin hizmetlerinden tutun arama kurtarmaya kadar iletişim ve ulaşım hizmetlerine kadar her şeyi var. Ayni yardım ve depo yönetimi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tevdi edilmiş bir görevdir. Bu görev çerçevesinde bizler buradaki hizmetlerimizi icra ediyoruz. Gerek Sosyal Market gerek ayni depo yardım sistemi gerekse giyim tırları, bunların hepsi Bakanlığımızın bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir.”
Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında ANDA Arama Kurtarma Ekipleri aktif olarak görev alıyor.

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