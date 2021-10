YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kastamonu standına büyük ilgi

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteklediği, ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ sloganıyla bu yıl 11’inci kez gerçekleşen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda, Kastamonu’nun yöresel ürünleri ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Yöresel ürünlerin markalaşmasını sağlamak ve ticarileşme süreçlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı kapılarını 11. kez ziyaretçilerine açtı. Kastamonu’nun da aralarında bulunduğu Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinin kendine özgü ürünlerinin tanıtıldığı, marka değerinin artması, ürünlerin pazarlanması, ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirliğini arttırmada büyük rol oynayan YÖREX’te Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte ortak stant alanında Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere yöresel ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.



Hisarcıklıoğlu’na yöresel ürünlerden oluşan hediye sepeti takdim edildi

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılış töreninin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, oda ve borsa başkanları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın standını ziyaret etti. Adalet Eski Bakanı, TBMM Eski Başkanı, TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Cemil Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ve beraberindeki heyeti, Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, KATSO ve Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ile karşıladı.



Kastamonu’nun yöresel ürünlerine yoğun ilgi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının ortak yer aldığı stantta Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alınan ürünümüz Taşköprü sarımsağı, Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünleri Kastamonu pastırması, Kastamonu Siyez Bulguru ve Kastamonu Taş Baskı Dokuması ile birlikte Taşköprü Kuyu Kebabı, Pınarbaşı Kara Çorba, Tosya Pirinci, Tosya Bıçkısı, Daday Etli Ekmeği, Kastamonu Çekme Helvası, Kastamonu Simidi ve Devrekani Hindi Banduması gibi yöresel ve tescilli belgesi almış ürünler tanıtıldı. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Kastamonu standında ziyaretçilere coğrafi işaretli ürünlerden ikram edildi.



“Coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla tanınmasında bu fuarlar etkili olacak”

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, “Bu yıl 11’incisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında kalabalık bir kurum temsilcileriyle katılım gösterdik. Bölgemizin ve ülkemizin coğrafi işaretli ürünler noktasında en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan ilimiz, bölgesinin coğrafi işaretli ürünleriyle daha fazla tanınması ve daha çok coğrafi işaretli ürünlere sahip olması noktasında inanıyorum ki bu tür etkinlikler, bu tür fuarlar çok etkili olacak. Bu yoğunluğu ve vatandaşlarımızın Kastamonu standına ilgisi bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor. Umarım ki bundan sonra Kastamonu’muz, başta coğrafi işaretli ürünleri noktasında daha fazla ivme kazanır, daha çok tanınır hale geliriz. Çünkü ilimizin böyle bir kapasitesi var. Umarım Antalya’daki bu fuar üreticilerimize fazlasıyla katkı sağlar. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



“Bu tür fuarların amacına ulaşması için mutlaka kadınlarımızı istihdama katmalıyız”

Bu yıl 11’incisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kastamonu’nun sahip olduğu coğrafi işaret ile tescillenen ürünlerin sergilendiğini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Her il burada coğrafi işaretli ürünlerini diğer illere de tanışmış oluyor. Bu anlamda yörelerin birbirine kültür geçişi anlamında da çok ehemmiyeti olan bir fuar. Geçtiğimiz yıl yapamamıştık. Bizde belediye olarak, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte bu fuara eşlik ediyoruz. Bu sayede hemen hemen her bölgeden gelen ürünleri burada görme imkanı bulduk. Bu tarz fuarların anlam kazanabilmesi için özellikle kadınların ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Biz, Kastamonu Belediyesi olarak bu anlamda bir işletme bütçesi kurarak internet sitesi portalı üzerinden satışa başlıyoruz. Bizler bunu üç kategoriye ayırdık. İlk kategoride yöresel ürünler yer alıyor. İkinci kategori de hanımların ürettiği el işleri, bunların ciddi anlamda ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Üçüncüsü de bilindiği üzere bizlerin iddialı olduğu bir alanda ahşaptır. Ahşabın başkenti diyoruz. Tüm ürünlerimizi tanıtma ve satma noktasında belediyemiz bu anlamda üzerine düşeni yapıyor. Yöresel ürünlerde de daha öncesinde yaşadığımız 12 tane sıkıntı oldu. Atalık buğdayı siyezimiz, Kastamonu’muzda tarlaların büyüklüğü çok fazla değil. Yani büyük firmalar geldiklerinde derli toplu 5060 ton alabilecekleri siyez hiçbir üretici de ne yazık ki yok. Onun için bunların belediye bünyesinde bütün üreticilerin hepsini bizleri isim isim listeledik. Dolayısıyla bu isimler üzerinden ihtiyaç halinde üreticiden ürününü satın alıp talep edene ulaştıracağız. Bünyemizde kurduğumuz işletmenin büyük anlamda katkısı olacak. Birde atalık tohumlarımız var. Bizler ilk yıl 45 bin adet atalık tohum dağıttık. Geçtiğimiz yıl ise 70 bin dağıttık. Önümüzdeki yıl hedefimiz 100 bin dağıtmak inşallah. Hem çocuklarımız atalık tohumlarımızı öğrensin hem de sağlıklı yiyecekler yiyelim diye Kastamonu’da ikamet eden insanlarımızla buluşturuyoruz. Saksı da bile bunu üretebilirler. Bunu önemsiyoruz” diye konuştu.



“Acem Hanının devreye girmesiyle gastronomi alanında da istediğimiz yere geleceğiz”

Acem Hanı’nın devreye girmesiyle gastronomi noktasında da şehrin istediği noktaya geleceğine inandığını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Bu tür fuarların biraz daha anlam ve işlev kazanabilmesi için bu noktada yöresel ürünler kadar, coğrafi işaretli ürünler kadar, atalık tohumlar kadar önemli olan bir şey daha var. Bunun sağlıklı bir şekilde üretimini yapmak. Atalık tohumlarımızla üreteceğimiz salatalık, biber, domates gibi benzeri ürünlerde gübreyi ne kullanacağız. Bu yüzden gübrenin de sertifikalı olması gerekiyor. Dolayısıyla Ziraat Fakültesi ile Ziraat Odamızla bu ürünleri işbirliği içerisinde yetiştirilmesi ve piyasaya sürülmesi lazım. Yani ilk dikildiği andan itibaren hasadına kadar hepsinin aşamalarının bilinmesi gerekiyor. Coğrafi işaretli ürünlerimiz ancak o zaman anlam kazanır. İnşallah bu konuda sanki biraz eksikliklerimiz var gibi. Fuar yönünden de eksiğimiz var gibi, bunu tamamlamak üzere bende bizzat fuarın düzenleyicileri ile görüşme gerçekleştireceğim. Bunu mutlak yapmamız lazım. Ama tabii ki sonuçta burası Kastamonu’nun tanıtım noktasında Avrupa’da coğrafi işaretli ürünümüz sarımsak, siyezimiz, çekme helvamız, pastırmamız ve diğer ürünlerimiz ile biz, Kastamonu olarak zaten her gittiğimiz yerde zaten itibar görüyoruz, çok rağbet görüyoruz. İnşallah bünyesinden 8 tane il çıkarmış koskoca bir sancak beyliğinin eski ihtişamlı günlerine bu anlamda da döndürürüz. Gastronomiyi önemsiyoruz. Yemek kültürü noktasında ürettiğimiz organik ürünlerle yapılan yemekler ayrı bir anlam kazanıyor. Artık her gittiğimiz yerde nereyi görebiliriz ve ne yiyebiliriz diye mutlaka soruyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Kastamonu’muzun da Acem Hanı’nın da devreye girmesiyle Gastronomi alanında da şehrimiz istediğimiz noktalara gelecektir. Bu konuda yine hem Ticaret Odamızla hem Ticaret Borsamızla hem Üniversitemizle hem Valiliğimizle hem Esnaf Odamızla hem Ziraat Odamızla mutlaka işbirliği halinde şehrin bütün dinamikleri olarak aynı yere hepimizin vurması lazım ki ses gelsin ve bu işte yol alalım. İnşallah Kastamonu’muzu daha güzel günlerde daha güzel temsil etme imkanı buluruz” diye konuştu.



“Kastamonu’yu hayat ettiği noktaya getirmeye gayret ediyoruz”

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında işbirliği yaparak güçlü bir şekilde katılım sağmamamıza vesilen olan Kastamonu Valimize, Belediye Başkanımıza, KUZKA Genel Sekreterine ve stantları ile katılan işletmelerimize teşekkür ediyorum. Kastamonu TSO olarak Çekme Helva, Siyez Bulguru ve Siyez Ununa coğrafi işaret alarak başlattığımız çalışmalar yurtdışına kadar uzanarak 7 kıtada tüketicilerle buluştu. Çok yakın bir zamanda Kastamonu Mermerini de coğrafi işaret ile taçlandıracağız. Bunun müjdesini de YÖREX Yöresel Ürünler Fuarından vermek istiyorum, Kastamonu’muza hayırlı olsun. Ahşap sektörümüzü, zengin mutfak kültürümüzü, yöresel ürünlerimizi, başta bakır ve mermer olmak üzere madenlerimizi, turizmdeki avantajlarımızı anlatmaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Bizlerin burada mükemmel bir organizasyon yapmamızı sağlayan başta Valimiz Avni Çakır ve Belediye Başkanımız Galip Vidinlioğlu olmak üzere KUZKA Yönetimi ve Genel Sekreterimize, yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarımıza, odamız personeline, işletme sahipleri ve yetkililerine şahsım ve Kastamonu iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Yöresel ürünlerimize coğrafi işaret alındıktan sonra marka haline getirme ve önce ulusal anlamda, sonrasında da uluslararası arenada tanıtma çalışmalarına başladık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.