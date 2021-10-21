Kastamonu, Çankırı ve Sinop, YÖREX Fuarında ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop, YÖREX Fuarında ilgi odağı oldu

İHA

Kastamonu, Çankırı ve Sinop, YÖREX Fuarında ilgi odağı oldu

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri bu yıl 11’incisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle katılım sağladı. Fuarda üç il kendine özgü hazırlanan stantlarda tarihi, kültürel ve gastronomi içerikli yöresel ürünlerini yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen 11. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Antalya Expo Center’de düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Fuar, 2024 Ekim 2021 tarihleri arasında tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek. Fuarda ülkemizin tüm yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, bu yıl fuarı 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un yöresel ürünleri yoğun ilgi görüyor
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) desteğiyle hazırlanan Kastamonu, Çankırı ve Sinop stantlarında, illerin yörelerine has coğrafi işaretli ürünler ile yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. KUZKA, fuarda hem Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin hem de Gücüm Emeğim Platformu çatısı altında kadın kooperatiflerine yönelik oluşturduğu dört farklı stant ile bölgenin tanıtımına destek sağlıyor. İller adına oluşturulan stantlardan Kastamonu’da, özellikle coğrafi işaretli ürünlerinden Kastamonu çekme helvası, Kastamonu siyez buğdayı, Kastamonu siyez bulguru, Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu simidi, Taşköprü sarımsağı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Daday etli ekmeği, Devrekani cırık tatlısı ile Tosya bıçkısı, Tosya kıstısı ve Azdavay yöresel giysileri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Çankırı’ya has yöresel ürünlerin sergilendiği stantta da tuz ve tuza dayalı hediyelik ürünler, tuz lambaları, tuz sabunu, Eldivan çöreği, Çankırı yoka ekmek muskası, Çankırı yumurta tatlısı, Çankırı küpecik peyniri ve Çankırı höşmerim tatlısı yer alıyor. Sinop standında ise ilin simgesi haline gelen gemi maketi kotraların yanı sıra, coğrafi işaretli Sinop nokulu, Sinop kestane balı, Ayancık keten bezi, Ayancık göynek yakası, Boyabat çemberi, Durağan mahraması ve Durağan çemberi ile yöresel ürünlerden Sinop mantısı, Sinop ıslaması, Sinop lakerdası, Erfelek kestanesi ve Boyabat ezmesi sergileniyor.

Bölgedeki kadın kooperatifleri fuara ilk kez katıldı
Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindek, kadın kooperatifleri de KUZKA'nın oluşturduğu “Gücüm Emeğim Platformu” çatısı altında ilk kez fuara katıldı. Üç ilden 8 kadın kooperatifinin katılım sağladığı fuara Kastamonu’dan Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Köyüret Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sarıkonak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katılırken, Çankırı’dan Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katıldı. Sinop’tan ise Ayancık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Durağan Kader Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Durağan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi fuarda yer aldı. Fuarda kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan yöreye has tarhana, yufka, baklava, çörek, siyezli unlu mamuller, yöre coğrafyasında yetişen doğal ürünlerden üretilmiş sirke, reçel ve marmelat çeşitleri, ketenden üretilmiş giysi ve aksesuarlar, dokuma kumaştan üretilmiş taş baskı ve tırnak bağı ile süslenmiş giyim ürünleri, el dokuması Durağan mahraması ve çember ürünleri, Çankırı tuzu sabunu ve diğer el emeği yöresel ürünler ziyaretçilere tanıtıldı. Yoğun ilgiyle gören stantlardaki yöresel ürünler, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı Sel bölgesinde hayvanların yaraları da sarıldı, 550 hayvan tedavi edildi
YEREL HABERLER Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı Sel ...
YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kastamonu standına büyük ilgi
YEREL HABERLER YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kastamonu standına ...
FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon
YEREL HABERLER FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Zehir tacirlerine büyük operasyon: 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Zehir tacirlerine büyük operasyon: 4 kişi tutuklandı
Jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu: 41 bin 180 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu: 41 bin ...
Afet bölgesinde selden zarar gören 14 binden fazla aileye yardım ulaştırıldı Selden zarar gören afetzedelere yardımlar evlerine kadar götürülüyor
YEREL HABERLER Afet bölgesinde selden zarar gören 14 binden fazla ...
Faciayı benzinlik istasyonundaki kepçe önledi
YEREL HABERLER Faciayı benzinlik istasyonundaki kepçe önledi
Kastamonu’da vaka artışını aşılama da durduramadı Aşılamada mavi kategoride yer alan Kastamonu’da vakaların önüne geçilemiyor
YEREL HABERLER Kastamonu’da vaka artışını aşılama da ...
Hanönü'de “Muhtarlar Günü” törenle kutlandı
YEREL HABERLER Hanönü'de “Muhtarlar Günü” törenle kutlandı
Başkan Vidinlioğlu: “En iyi hizmeti sunmak için sahadayız”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu: “En iyi hizmeti sunmak için ...
Kastamonulu muhtarlardan sessiz kutlama
YEREL HABERLER Kastamonulu muhtarlardan sessiz kutlama
İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede sergileniyor 81 ilin muhtarlarının envanterleri Kastamonu’da sergilenecek
YEREL HABERLER İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar bu müzede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.