Kastamonu, Çankırı ve Sinop, YÖREX Fuarında ilgi odağı oldu

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri bu yıl 11’incisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’na Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle katılım sağladı. Fuarda üç il kendine özgü hazırlanan stantlarda tarihi, kültürel ve gastronomi içerikli yöresel ürünlerini yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen 11. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Antalya Expo Center’de düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Fuar, 2024 Ekim 2021 tarihleri arasında tüm ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak gezilebilecek. Fuarda ülkemizin tüm yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, bu yıl fuarı 300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un yöresel ürünleri yoğun ilgi görüyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) desteğiyle hazırlanan Kastamonu, Çankırı ve Sinop stantlarında, illerin yörelerine has coğrafi işaretli ürünler ile yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. KUZKA, fuarda hem Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin hem de Gücüm Emeğim Platformu çatısı altında kadın kooperatiflerine yönelik oluşturduğu dört farklı stant ile bölgenin tanıtımına destek sağlıyor. İller adına oluşturulan stantlardan Kastamonu’da, özellikle coğrafi işaretli ürünlerinden Kastamonu çekme helvası, Kastamonu siyez buğdayı, Kastamonu siyez bulguru, Kastamonu taş baskı dokuması, Kastamonu simidi, Taşköprü sarımsağı, Pınarbaşı kara çorba, Tosya pirinci, Daday etli ekmeği, Devrekani cırık tatlısı ile Tosya bıçkısı, Tosya kıstısı ve Azdavay yöresel giysileri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Çankırı’ya has yöresel ürünlerin sergilendiği stantta da tuz ve tuza dayalı hediyelik ürünler, tuz lambaları, tuz sabunu, Eldivan çöreği, Çankırı yoka ekmek muskası, Çankırı yumurta tatlısı, Çankırı küpecik peyniri ve Çankırı höşmerim tatlısı yer alıyor. Sinop standında ise ilin simgesi haline gelen gemi maketi kotraların yanı sıra, coğrafi işaretli Sinop nokulu, Sinop kestane balı, Ayancık keten bezi, Ayancık göynek yakası, Boyabat çemberi, Durağan mahraması ve Durağan çemberi ile yöresel ürünlerden Sinop mantısı, Sinop ıslaması, Sinop lakerdası, Erfelek kestanesi ve Boyabat ezmesi sergileniyor.



Bölgedeki kadın kooperatifleri fuara ilk kez katıldı

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindek, kadın kooperatifleri de KUZKA'nın oluşturduğu “Gücüm Emeğim Platformu” çatısı altında ilk kez fuara katıldı. Üç ilden 8 kadın kooperatifinin katılım sağladığı fuara Kastamonu’dan Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Köyüret Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sarıkonak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katılırken, Çankırı’dan Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi katıldı. Sinop’tan ise Ayancık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Durağan Kader Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Durağan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi fuarda yer aldı. Fuarda kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan yöreye has tarhana, yufka, baklava, çörek, siyezli unlu mamuller, yöre coğrafyasında yetişen doğal ürünlerden üretilmiş sirke, reçel ve marmelat çeşitleri, ketenden üretilmiş giysi ve aksesuarlar, dokuma kumaştan üretilmiş taş baskı ve tırnak bağı ile süslenmiş giyim ürünleri, el dokuması Durağan mahraması ve çember ürünleri, Çankırı tuzu sabunu ve diğer el emeği yöresel ürünler ziyaretçilere tanıtıldı. Yoğun ilgiyle gören stantlardaki yöresel ürünler, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.