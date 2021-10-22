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Pazarda kestane ve mantar bolluğu Kestane ve mantar bolluğu yüzleri güldürdü

İHA

Pazarda kestane ve mantar bolluğu Kestane ve mantar bolluğu yüzleri güldürdü

Kastamonu'da kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden olan kestane ile ormanlarda toplanan mantarda bolluk yaşanıyor. Kırsalda yaşayan vatandaşların bu yıl geçim kaynağı haline gelen kestane ve mantar, pazarda hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.
Türkiye’de kestanenin önde gelen üretim merkezlerinden olan Kastamonu’da, gür ve yamaç ormanlarda hasada başlayan üreticiler, kestaneyi tüketiciyle buluşturmak için çaba sarf ediyor. Kabuğundan rahat ayrılmasıyla ve lezzetiyle ün salan meşhur Kastamonu kestanesi, ülkenin dört bir yanında ağızları tatlandırıyor. Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde hasadı yapılan kestanede bolluk yaşanınca, pazarda kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü. Kestanenin yanı sıra, mantarda da bolluk yaşanıyor. Pazarda mantar da vatandaşların ilgisini görüyor. Mantarın kilosu ise 10 ila 25 liradan satılıyor. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların geçim kaynağı haline gelen kestane ve mantar, bu yıl hem satanın hem de tüketenin yüzünü güldürdü. Fiyatı düşen kestane ve mantar, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

"Kestanemiz bu yıl bereketli oldu"
Kestanede yaşanan bolluk sebebi ile fiyatının düştüğünü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğin söyleyen pazarcı esnafı Adem Tüfekçi, “İnebolu kestanemiz. Ayrıca bu yıl mantarımız da çok güzel oldu. Bol bol mantar ve kestane yedik. Şimdi de kestanemiz başladı, bunlar orta boyda kestane. İçinde kurt falan olmaz. Orta boy dediğimiz 'duble kestane'yi 20 liradan satıyoruz. Toptan alan olursa biraz daha uygun fiyata veriyoruz. Kestanemiz bu yıl bereketli oldu. İnşallah daha da güzel olacak. Müşterilerimizden memnun, bizler de memnunuz. Herkes İnebolu kestanesinin tadından memnun kalır, bu yıl lezzetli. Bizim kestanemizin bir özelliği vardır, kırdığınız zaman içindeki zarı kendiliğinden ayrılır. Dışarıdaki kestanelerin zarı ayrılmaz, kabukta kalır” dedi.

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