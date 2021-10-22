KASMEK’te ahşap restorasyon kursu açıldı

Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi’nde hizmet vermeye başlayan 'ahşap restorasyon kursu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi konakları ile ünlü Kastamonu'da, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, restorasyon bedellerinin yüksek olması sebebi ile geçtiğimiz yıllarda ahşap birimi oluşturdu. Başkan Vidinlioğlu’nun bu çalışması, ahşap restorasyonu konusunda yetişmiş usta sayısına duyulan ihtiyacı da ortaya çıkarttı. Bunun üzerine, Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Kurs Merkezi’nde (KASMEK) 'ahşap restorasyon kursu' açılması ve gerekli görüşmelerin yapılması için belediye ekiplerine talimat verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, ahşap restorasyon kursu açıldı. Teorik eğitimlerde başladığı kurs, yoğun ilgi gördü.

KASMEK’in her fırsatta en çok önem verdiği projelerden biri olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kastamonu’muzun tarihi konaklarını canlandırmak adına önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ortak yürüttüğümüz projeler var. Ahşap birimimizin yaptığı önemli çalışmalar var. Ahşap birimimizi kurarken restorasyon ustası sayısındaki yetersizliği gördük. Biz ahşabın başkentiysek burada yetişmiş usta sayısının da yeterli seviyede olması gerekiyor. Bu doğrultuda KASMEK içerisinde Ahşap Restorasyon Kursu açmaya karar verdik. Gerekli çalışmaları ekip arkadaşlarımız yaptı ve kursu açtık. Burada teorik ve pratik eğitimler verilecek. Ahşap işçiliği çok önemli. Kaliteli ahşap işçiliği yapan ustalar asla boşta kalmıyor. Hem şehrimizin tarihine hem de hemşehrilerimizin meslek edinmelerine katkı sağlıyoruz. Uttan bağlamaya, gitardan piyanoya, robotik kodlama dan santranca ve ahşap restorasyonu derslerin kadar çok özel ve anlamlı kurslar veriliyor. İhtiyaca yönelik kurslar da açılmaya devam edecek. Halk Eğitim Merkezimizle önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte Vex, Web uygulamaları, Ney eğitimi, 3 boyutlu tasarım ve Zeka oyunları kursları da açılacak. Şuanda kesin kaydımız 500 kişiye ulaştı. Yaklaşık 100 kişi de ön kayıt yaptırdı. Ayrıca yoğun talepten dolayı ud, piyano, gitar, bağlama ve robotik kodlama kurslarımız hafta sonları da faaliyete geçmiştir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.