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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oldu

DHA

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oldu


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta, akşama doğru sağanak etkili oldu.
Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü. Belediye ekipler, su baskınlarını önlemek için iş makineleriyle çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-10-24 17:59:04

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