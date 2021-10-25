Kastamonu Belediyesi’nden çocuklara "29 Ekim" armağanı

Kastamonu Belediyesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için ücretsiz "İstanbul Muhafızları" filminin gösterimi yapılacak.

Kastamonu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yılına özel bir etkinliği çocuklarla buluşturuyor. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun çocuklara özel bir program düzenlenmesi talebi doğrultusunda 29 Ekim Cuma günü "İstanbul Muhafızları" filmi Cine Zirve’de ücretsiz olarak gösterime girecek.

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerindeki seanslarda ücretsiz olarak gösterime girecek olan film için tüm çocukları davet eden Başkan Vidinlioğlu, “Cumhuriyetimizin 98’inci yılını coşkuyla kutluyoruz. Bu bağlamda çocuklarımıza özel bir etkinlik düzenlemek istedik. İstanbul Muhafızları filmini çocuklarımıza ücretsiz olarak armağan etme kararı aldık. Çocuklarımıza iyi seyirler diliyorum. Nice güzel etkinliklerde birlikte olmak dileğiyle. Yaşasın Cumhuriyet. Ne Mutlu Türk’üm diyene” dedi.

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