Köye kadar inen ayı, ineği parçaladı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde köye inen ayı tarafından parçalanan inek, 3 gün sonra ormanda telef olmuş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Çavuşlu Köyü Haco Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Koyuncu’ya ait inek, köye kadar inen ayının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan inek, ayı tarafından telef edildi. Ayı saldırına uğrayan inek, yaşanan olaydan 3 gün sonra sahibi tarafından ormanda parçalanmış halde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.