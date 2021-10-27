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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da hayvanlara eziyet edenlere ceza yağdı

İHA

Kastamonu’da hayvanlara eziyet edenlere ceza yağdı

Kastamonu'da, polis ekipleri tarafından "Hayvanları Koruma Kanunu"nu ihlal eden 10 şahsa toplam 48 bin 610 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, kuruluş tarihi 10 Temmuz 2020 tarihinden itibaren "Hayvanları Koruma Kanunu"nu ihlal eden şahıslara göz açtırmıyor. "Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) uygulaması ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlara anında müdahale eden ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"nun 14/a maddesinde belirtilen 'hayvana kötü davranma' fiilinden 4 ayrı şahsa 4 bin 427 TL, 'tehlike arz eden hayvanları besleme' fiilinden 4 ayrı şahsa 41 bin 736 TL, 'hayvana çarpıp kaçma' fiilinden 2 ayrı şahsa 2 bin 494 TL idari yaptırım uyguladı. 2’si sahipsiz olmak üzere toplam 5 adet yasaklı ırk köpeğe el konularak, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evine teslim edildi.
Toplam 10 ayrı şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndan 48 bin 610 TL idari işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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