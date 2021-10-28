Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesinde vatandaşlarla buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Batı Karadeniz Bölgesinde 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin en ağır şekilde yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafla bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, halk pazarını da gezdi. Pazar yerinde vatandaşlara sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, selde evlerini kaybeden ya da yıkılan vatandaşların kaldığı konteyner kenti de ziyaret etti. Konteyner kentte Bakan Karaismailoğlu, hem esnafların hem de vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Bakan Karaismailoğlu, girdiği bir eczane personeli ile sohbet etti. Yağmur yağdığında tekrar sel sularının yükselmesinden korktuklarını söyleyen eczane çalışanlarını dinleyen Karaismailoğlu ilçeyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve dere ıslah çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

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