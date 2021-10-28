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Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nü Bakan Karaismailoğlu ulaşıma açtı

DHA

Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nü Bakan Karaismailoğlu ulaşıma açtı


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesindeki selde yıkılan ve yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törende hizmete açıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Yıkılan 68 metrelik Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine, yeniden projelendirilen ve 90 metre uzunluğundaki köprüyü, 52 gün gibi rekor bir sürede tamamladık" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan ve yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nün açılış programına katıldı. Törende AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile çok sayıda davetli yer aldı. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasında, bölgede tarihin kaydettiği önemli bir sel felaketi yaşandığını ve devlet olarak canla başla çalıştıklarını söyleyerek, "2 bin 779 vatandaşımızı kara, hava ve deniz yoluyla tahliye ettik. Selde denize akan ve deniz trafiğini tehlikeye düşüren 64 bin 700 metreküp tomruğu ilk defa uyguladığımız çelik ağlarla denizden topladık. Yıkılan köprülerin yerine, 48 saat gibi bir sürede, prefabrik menfezlerle bölgedeki ulaşımın devamlılığı için geçici köprülerimizi tamamladık, karşılıklı geçişleri sağladık. Köprü geçişlerinin giriş ve çıkışlarına da bağlantı ve servis yollarını kısa sürelerde bitirerek ulaşım ihtiyacını acilen karşıladı" dedi.
'52 GÜN GİBİ REKOR BİR SÜREDE TAMAMLADIK'
Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak Kastamonu'daki kara yolu hasarlarının kalıcı olarak giderilmesi için 6 yapım ihalesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Afette yıkılan köprülerden biri de Çatalzeytin-Türkeli arasında bulunan Çatalzeytin Köprüsüydü. Yıkılan 68 metrelik Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine, yeniden projelendirilen ve 90 metre uzunluğundaki köprüyü, 52 gün gibi rekor bir sürede tamamladık. Bu şekilde, olası bir heyelan, taşkın anında çok daha güçlü ve çok daha fazla miktarda suyun geçişi sağlanacak. Proje kapsamında ayrıca, 25 kilometrelik Bozkurt Çatalzeytin Devrekani ayrımı yoluyla birlikte 6 kilometrelik Çatalzeytin-Devrekani yolunu da inşa edeceğiz. Yol projesiyle Batı Karadeniz'deki yerleşkelerin bitümlü sıcak kaplama standardında yol ağına bağlanmasını amaçlıyoruz. Projeyle Devrekani-Çatalzeytin ve Isırganlık-Bozkurt arasındaki küçük ve dar bir arazide devam eden eğimli, dar geçişin fiziki ve geometrik standartları da yükselecek. Bölge halkı daha rahat yollarda, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından bölgede birçok çalışmaya da imza attıklarını söyledi.
'SİYASETTE, HİZMETTE YARIŞ'
Bakan Karaismailoğlu, iklim krizinin artırdığı riskler nedeniyle oluşabilecek afetlere daha güçlü bir şekilde hazırlandıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:
"Muhalefet etmek demek, ülkesine, devletine, milletine yapılan hizmete düşmanlık etmek değildir. Siyasette, hizmette yarış demektir. Bizde durum böyle mi? Maalesef değil. Milletimize olan hizmetimizi artıracak eleştirinin başımızın üstünde yeri var. Ancak bunlar, kavgada söylenmeyecek sözlerle, davranışlarla, kötülükle ortaya çıkıyorlar. Siyasi partiler hizmette birbiriyle yarışırlar, evet. Ancak söz konusu millet ve devlet oldu mu; tek yürek, bir olmanın zamanıdır. Onlar ne yaparsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler AK Parti iktidarı olarak bizler milletimizin aşığıyız. AK Parti iktidarı olarak, milletimizin sorunlarını ivedi çözmek, milletimiz için her zaman daha iyi hizmeti sunmak, eser ve hizmet siyasetinden vazgeçmemek tek şiarımız olmuştur. Kastamonu ve Sinop arasında selin hemen ardından menfezlerle acil köprü yapan, çelik köprülerle ulaşımı sağlayan devletimiz, yıkılan köprünün yerine çok daha büyük, yüksek ve sağlam olanı, rekor sürede yapmayı başarmıştır. Köprümüz, milletimize, Sinoplu ve Kastamonulu vatandaşlarımıza, bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, yollarımızı da kısa bir süre içerisinde çok daha rahat, geniş ve kaliteli bir şekilde yapıp bitireceğiz."
Yapılan konuşmaların ardından Kastamonu ile Sinop'u birbirine bağlayan köprünün açılışı gerçekleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-10-28 13:26:00

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