Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu: "Kastamonu'da 59 kilometrelik yol ciddi bir şekilde hasar görmüştür"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu: "Kastamonu'da 59 kilometrelik yol ciddi bir şekilde hasar görmüştür"

İHA

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu: "Kastamonu'da 59 kilometrelik yol ciddi bir şekilde hasar görmüştür"

Kastamonu ve Sinop'u birbirine bağlayan köprünün açılış töreninde konuşan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, sel bölgesinde bölgede zarar gören ulaşım ağı ile ilgili bilgi vererek, "Kastamonu'da 59 kilometrelik yol ciddi bir şekilde hasar görmüştür" dedi.

Kastamonu ila Sinop illerini birbirine bağlayan ÇatalzeytinTürkeli ilçeleri arasındaki Akçay Köprüsü 52 günde tamamlanarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle trafiğe açıldı. Akçay Köprüsü'nün açılış törenine katılan Karayolları Genel Müdürü
Abdulkadir Uraloğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Selde zarar gören DevrekaniÇatalzeştin ve DevrekaniBozkurt karayolunda 25 kilometrelik alanın ihale edildiğini açıklayan Uraloğlu, şantiye kurulumu çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Kastamonu'da 59 kilometrelik kesimi ciddi bir şekilde hasar görmüştür"
Bölgede sel sebebi ile hasar gören yollar ve köprülerin onarılması için çalışma başlattıklarını söyleyen Uraloğlu, "Kastamonu ilimizde toplam 553 kilometrelik yol kesiminin 59 kilometrelik kesimi ciddi bir şekilde hasar görmüştür. Çatalzeytin ve Azdavay köprülerinin yıkıldığı 9 adet köprünün hasar gördüğü bölgede Karayolları ekiplerimiz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlar anında müdahale ederek aksayan yolların trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu kapsamda Çatalzeytin köprüsünün bulunduğu bölgede inşa edilen prefabrik geçişlerle de hızlı ve emniyetli bir şekilde ulaşım sağlanmıştır. Çok hızlı bir şekilde proje etüt çalışmaları yapılarak köprülerin inşasına başlanmış olup 68 metre uzunluğunda yıkılan köprünün yerine 90 metre uzunluğunda üç açıklıklı köprü yapılması tamamlanarak araç trafiğine bugün itibariyle açılmıştır" dedi.

"Sahil Yolunda yeniden ulaşım sağlanmıştır"
İnşa edilen köprünün 2 ili birbirine bağladığına dikkat çeken Uraloğlu, "Çatalzeytin köprüsünün yeniden inşa edilmesiyle Çatalzeytin’i Türkeli’ye, Kastamonu’yu Sinop’a bağlayan güzergahta yol standardı arttırılmış, kesintiye uğraşan mevcut Karadeniz Sahil Yolunda yeniden ulaşım sağlanmıştır. Çatalzeytin köprüsünü kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda bütün çalışmalarımızda olduğu gibi bu çalışmamızda da bizlere her türlü desteği esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahaya inerek bütün çalışmaları birebir gezerek bizlere destek veren şahsınıza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Törenin ardından köprünün açılış kurdelesi kesildi ve köprü araç trafiğine açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hanönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Hanönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü'nü Bakan Karaismailoğlu ulaşıma açtı
YEREL HABERLER Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin ...
İki şehri birbirine bağlayan köprü yeniden inşa edildi, açılışını Bakan Karaismalioğlu yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Canla başla çalıştık” “Yıkılan 68 metrelik Çatalzeytin Köprüsü’nün yerine, 90 metre uzunluğundaki köprüyü yaptık” “İlk andan itibaren devlet olarak milletimizin yanında yer aldık”
YEREL HABERLER İki şehri birbirine bağlayan köprü yeniden inşa ...
Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, sel bölgesinde vatandaşlarla ...
Sel felaketi, Valla Kanyonunun yapısını da değiştirdi Sel felaketi sonrası Valla Kanyonu’nda keşif geçişi yapıldı
YEREL HABERLER Sel felaketi, Valla Kanyonunun yapısını da ...
Kastamonu’da hayvanlara eziyet edenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Kastamonu’da hayvanlara eziyet edenlere ceza yağdı
Köye kadar inen ayı, ineği parçaladı
YEREL HABERLER Köye kadar inen ayı, ineği parçaladı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü faciayı önlemek için canını hiçe saydı Freni boşalan kamyonun sürücüsü: “Önümdeki araçlara çarpmamak için aracı yan yatırdım”
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonun sürücüsü faciayı önlemek için ...
Selde kaybolan 15 kişi bulunamamıştı: Arama çalışmaları Gürcistan’a kadar genişletildi Kayıp vatandaşlar için hem karada hem de denizde arama çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Selde kaybolan 15 kişi bulunamamıştı: Arama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.