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Alkol aldığı sırada fenalaşan kooperatif başkanı hayatını kaybetti

İHA

Alkol aldığı sırada fenalaşan kooperatif başkanı hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı sırada fenalaştığı iddia edilen kooperatif başkanı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde Yılan Köyü Orman Kooperatif Başkanı Hasan Korkmaz (47), ilçe merkezinde arkadaşları ile alkol aldığı sırada fenalaştı. Korkmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Korkmaz hayatını kaybetti. Hastanenin morguna kaldırılan Korkmaz’ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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