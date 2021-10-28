Kastamonu’da 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette bulunan 4 bin 702 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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