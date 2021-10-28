Kastamonu'da 98 dilek balonu gökyüzüne bırakıldı

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Kastamonu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşünün ardından 98 dilek balonu gökyüzüne salındı.

Kastamonu Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Protokol ve vatandaşlar, daha sonra Cumhuriyet'in 98'inci yılı kapsamında kırmızı ve beyaz renkteki 98 dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

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