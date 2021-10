Afet bölgesinde en ön safta yer alan komandolardan nefes kesen gösteri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta en ön safta görev alan ve yaraların sarılmasında başrol oynayan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına bağlı komandoların sergiledikleri gösteriler ayakta alkışlanırken ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları atan askerlere vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler Cumhuriyet Meydanında devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Vali Çakır ve Belediye Başkan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Garnizon Komutanı Per. Alb. Yücel Ercan, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı’na dair mesajı okundu.

Vali Avni Çakır, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Cumhuriyetin ilan edilişinin 98'inci yılını Cumhuriyet şehri Kastamonu’da birlik, dirlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstiklal Mücadelesinde Kastamonuluların gösterdiği fedakarlığa değinen Vali Çakır, “Mondros ve Sevk müsveddeleriyle kendisine dayatılan esaret, küçülme ve dağılma senaryolarını İstiklal Mücadelesi’yle parçalayan milletimiz, Türk milletinin esir edilemeyeceğini vatanından, bayrağından mahrum edilemeyeceğini, bir daha silinmemek üzere tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Cumhuriyete giden meşakkatli yolda, Kastamonu halkının olağanüstü gayret ve fedakarlığı da her türlü takdirin üzerinde olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda eli silah tutan Kastamonulular, cepheye koşmuş. İstanbul, İnebolu Limanı’na getirilen silah ve cephane, elden ele kadın, çocuk ve yaşlıların omuzlarında kağnı ve at arabalarıyla Küre, Seydiler, Kastamonu, Çankırı güzergahından Ankara’ya, oradan da cepheye ulaştırılmış. Bugün İstiklal Yolu olarak isimlendirdiğimiz bu güzergah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gözüm Sakarya’da Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da’ sözünde belirttiği gibi İstiklal mücadelemizin can damarı olmuştur. Milli mücadele döneminde milletimizin azim ve cesareti karşısında istediğini alamayan işgalciler, bugün de emellerini, verdikleri destekle terör örgütleri vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalışmakta, bu aziz milletin huzuruna, birliğine, kardeşliğine kast etmektedir. Millet olarak kardeşliğimizi, birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edip şer odaklarının oyununa gelmediğimiz sürece aziz milletimizin yükselişini kimsenin durdurmaya gücü yetmeyecekti” şeklinde konuştu.

Cumhuriyete yönelik her türlü tehdide karşı duracaklarını ifade eden Vali Çakır, “Bundan önce bir asır önce bir olarak yurdumuzu düşman işgalinden temizlediysek, 15 Temmuz 2016’da FETÖ Terör örgütünün kalkışmasını yollara, meydanlara inerek engellediysek bugün de geçmişimizden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi ve İstiklalimizi muhafaza etmek için birliğimizi, dirliğimize, kardeşliğimize yönelen her türlü tehdide karşı duruyoruz ve duracağız. Bu bizim, gelecek nesillere borcumuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz’ diyerek bu görevi gençlerimize emanet etmiştir. Dün, Cumhuriyete giden yol Çanakkale’den, Kafkaslardan, Sakarya’dan, Dumlupınar’dan ve üzerinde bulunduğumuz İstiklal Yolu’ndaki isimli isimsiz bir çok kahramanın cansiperane fedakarlığından geçmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluş harcı olan birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız, millet olarak karşılaşacağımız her türlü zorlukta, en büyük gücümüzdür. Nitekim, yakın zamanda ülkemizin muhtelif yerlerinde ve ilimizde başta Bozkurt ilçemiz olmak üzere meydana gelen doğal afetlerde can ve mal kayıplarımız oldu. Allah, bir daha böyle afetler yaşatmasın. Aziz milletimizin kardeşlik hukukuna verdiği değeri bu felaketlerde bir kez daha gördük. Devletimizin, afet bölgelerine süratle müdahalesi, milletimizin kenetlenmesi, yardımlaşmada yarışılması, milli birlik ve beraberliğimizin en büyük göstergesi olmuştur. Yaşasın birlik beraberlik, yaşasın büyük Türk Milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunarak halk oyunları gösterileri düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kahramanlık türkülerinin yer aldığı konserin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına bağlı askerlerin gösterileri nefes kesti.

Kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Törene Vali Avni Çakır, Garnizon Komutanı Per. Alb. Yücel Ercan, Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, CHP Milletvekili Hasan Baltacı başta olmak üzere diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

