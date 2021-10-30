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Kastamonu Belediyespor’un, Metz hazırlığı sürüyor Kastamonu Belediyespor Antrenörü Costica Buceschi: “Play-off’lara kalma şansımızı sürdürüyoruz”

İHA

Kastamonu Belediyespor’un, Metz hazırlığı sürüyor Kastamonu Belediyespor Antrenörü Costica Buceschi: “Play-off’lara kalma şansımızı sürdürüyoruz”

DELO EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda yer alan Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, altıncı maçında Fransız ekibi Metz Handball ile karşılaşacak. İlk galibiyetini almak için sahaya çıkacak olan Kastamonu Belediyespor, Metz Handball karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
DELO Şampiyonlar Ligi’nde hem Kastamonu’yu hem de Türkiye’yi temsil eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Fransa temsilcisi Metz Handball ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 31 Ekim Pazar günü saat 17.00’de başlayacak ve Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka, Kastamonu Belediyespor’un, Şampiyonlar Ligi’ndeki altıncı maçı olacak.
Antrenör Costica Buceschi ve yardımcılarının koordinesinde oyunculara bireysel idman programı uygulandı. Kanat oyuncuları ve pivot oyuncularına mevkine göre gerçekleştirilen bireysel programda, oyuncuların mevkilerinin farklı açı ve mesafelerinden atış yapması sağlandı. İdmanda kaleciler de yer aldı.
Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Metz Handball arasındaki mücadelede biletler ücretsiz olacak. Türk kadın hentbolunu ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, daha önce oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Kastamonu Belediyespor, Fransa temsilcisi Metz Handball karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

“Playoff’lara kalma şansımızı sürdürüyoruz”
Pazar günü çok zor bir maç oynayacaklarını belirten Kastamonu Belediyespor Antrenörü Costica Buceschi, “Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü rakibimiz uzun yıllardır Şampiyonlar Liginde oynuyor ve Fransız bir takım olduğu için Fransa ekol hentbolunu oynamaya tercih ediyorlar. Olimpiyatlarda gördük, birçok Fransız oyuncuları bulunuyor ve bu oyuncular inanılmaz performans gösteriyorlar. Zor olacak ama şansımızı deneyeceğiz. Playoff’lara kalma noktasında açıkçası ben şansımızın olduğunu düşünüyorum. Önümüzde daha 8 maç bulunuyor. Sahevof maçında oynadığımız ilk yarıyı oynarsak ve bu şekilde devam ettirirsek hentbolumuzu, kesinlikle şansımız var" diye konuştu.

“Çok daha iyi sonuçlar alarak iyi performans gösterebiliriz”
Kastamonu Belediyespor’un maç sonlarındaki performans düşüşüne değinen Buceschi, “Takımın maç sonlarında performansının düştüğü konusunu kestirebilmek bence çok zor. Bence, ikinci yarıdaki en büyük olay ya da çözüm oyuncu değişimleri. Çünkü her oyuncumuz 60 dakikaya enerjisini yayamıyor. Bizler, ikinci yarıya özellikle çıktığımızda bütün oyuncularımızın aynı enerjide kalmasını sağlayarak ve oyunda kaldığı süreleri de ayarlayıp böyle bir rotasyon belirlersek kesinlikle bence çok daha iyi sonuçlar alıp performans gösterebiliriz” şeklinde konuştu.

"Son damlasına kadar mücadele ediyoruz"
Şampiyonlar Ligi’nde en az 1 galibiyet alacaklarına inandıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, “Hepimiz kesinlikle maçların sonuna kadar, kanımızın da son damlasına kadar mücadele ediyoruz. Her maçı yüzde 100 performansla oynamaya çalışıyoruz ama bazen de ne yazık ki kaybedebiliyorsunuz. En azından sezon sonuna kadar Şampiyonlar Ligi’nde en az 1 galibiyet alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Takıma adapte oldum, playoff ümitlerimizi de sürdürüyoruz”
Yaklaşık 1 ay önce takıma katılan Neslihan Çalışkan ise, “Şu anda benim açımdan her şey çok güzel gidiyor. Takıma ve takım arkadaşlarıma, hocalarıma çok güzel adapte oldum. Şampiyonlar Ligi’nde zor maçlar oynuyoruz. Maalesef şu ana kadar istemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ama hala şansımız devam ediyor, playoff ümitlerimizi sürdürüyoruz. Bir şeyleri başarmak için çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Pazar günü de Metz maçımız var, umarım bizim açımızdan çok güzel olur. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” cümlelerine yer verdi.
Çalışkan, konuşmasını şu şekilde noktalandırdı:
“Şu anda Türkiye’de bir takım ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor, bende bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum açıkçası. Ama Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi’nden çok farklı, baya zorlu bir lig. Hepimiz için çok zor. Bizde zorlanıyoruz ama mücadeleyi elden bırakmamak istiyoruz hiçbir zaman. Umarım Şampiyonlar Ligi’nde Kastamonu Belediyespor olarak çok daha güzel işler yaparız, çok daha güzel sonuçlara imza atarız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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