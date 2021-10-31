Ilıca Şelalesi’nin döküldüğü noktaya tüple dalış yaptılar

Karadeniz’in "saklı güzellikleri" arasında bulunan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nin döküldüğü yerde tüple dalış gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik yürüyüş parkuru bulunan Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan gölet, yaz döneminde serinlemek isteyenlerin yanı sıra araştırmacıların da ilgisini çekiyor. Ilıca Şelalesi'ni araştırmak isteyen doğa araştırmacısı Cemil Belder ve doğa sporcusu Cemal Özbek, şelalenin döküldüğü noktaya tüple dalış yaptı. Cemil Belder, Pınarbaşı ilçesinin dünyaca ünlü Valla ve Horma kanyonları ile Ilgarini Mağarası ve Ilıca Şelalesi'ne ev sahipliği yaptığını söyledi. İlçenin birçok doğal güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Belder, "Kültürel ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengin olan bölge, bizlerin yakın ilgi odağı halindedir. Bugün özellikle dalış sporuna uygunluğunu incelemek adına Horma Kanyonu'nun bitiş noktasındaki Ilıca Şelalesi'nin taban yapısını, derinliği ve bölgesel su ısılarını inceledik" dedi.



"Bizim için nefes kesen bir dalış deneyimi oldu"

Dalış hakkında da bilgi veren Belder, şunları kaydetti:

"Deniz seviyesinden 334 metre yüksekte bulunan Ilıca Şelalesi'nin dip derinliği 6 metredir. Gölet alanı güneyden kuzeye 23 metre, doğudan batıya ise 40 metredir. Suyun yüzey sıcaklığı 8 derece olup, taban ısısı ise 7 derecedir. Göleti oluşturan suların büyük kısmı şelaleden geliyor olmasına rağmen kaynak suları ile desteklenmektedir. Şelalenin en dip noktasındaki taş yapıları ortalama 7x10 santimetre ebatlarında olup, suyun aşındırması sonucu köşesiz ve yuvarlak tiptedir. Şelalenin doğu ve batı kıyılarında yukarıdan koparak su içine düşen büyük kütleli şekilsiz kaya blokları mevcuttur. Ekim ayı itibarı ile sudaki görüş seviyesi gayet iyi durumdadır. Bizim için nefes kesen bir dalış deneyimi oldu. Özellikle şelale sularının döküldüğü kısım görülmeye değer bir görsel şölen oluşturuyor."

Belder, bölgenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, kendilerine destek olan yerel yöneticilere teşekkür etti.

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