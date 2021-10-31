EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 20 - Metz Handball: 30

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 20 - Metz Handball: 30

İHA

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 20 - Metz Handball: 30

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Fransa'nın Metz Hentbol takımına 2030 yenildi.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Fransa’nın Metz Hentbol takımına konuk etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakada karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, başa baş giden karşılaşmada gol yollarında etkisiz kalınca geriye düştü. Müsabakanın 20’inci dakikasında 96 geriye düşen Kastamonu Belediyespor, 5 dakika boyunca rakibine gol şansı tanımadı. İyi savunmanın karşılığını alan temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın 27’inci dakikasına gelindiğinde farkı bire kadar indirerek skoru 98 yaptı. Hızlı toparlanan Metz Hentbol takımı, Kastamonu Belediyespor’u durdurarak üstünlüğe ele geçirdi. İlk yarının bitimine 3 dakika kalan temsilcimiz Kastamonu Belediyespor’a gol şansı tanımayan Metz Hentbol, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 139 önde tamamlandı.
İkinci yarıya tutuk başlayan Kastamonu Belediyespor, ilk 5 dakikada skor bulmakta güçlük çekti. Kalesinde gördüğü gollerle 40’ıncı dakikada 1810 geriye düşen temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, Metz Hentbol karşısında etkisiz kaldı. Seyircisinin de desteğiyle farkı kapatmak için rakip kalede pozisyon bulmasına rağmen bu fırsatları değerlendiremeyen Kastamonu Belediyespor, sahadan 3020 yenik ayrıldı. Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda yaptığı altıncı maçta da mağlup oldu.
Metz Hentbol’da Ngouan bulduğu 6 golle sahanın en skorer oyuncusu olurken Kastamonu Belediyespor’da da Radıcevıc’te 5 golde kaldı.

“Oynadığımız Metz, BeşiktanReal Madrid arasındaki fark gibi”
Kastamonu Belediyespor Antrenörü Costica Buceschi, Metz Hentbol takımını tebrik ettiğini belirterek, “Özellikle hızlı ataklarla sonuca gittiler. Bazı problemler yaşadık, geçtiğimiz hafta Sahovef takımında olduğu gibi. Bunların üstesinden geleceğiz umarım” dedi.
Şampiyonlar Ligi’nde oynadıklarının farkında olunmasını isteyen Buceschi, “Metz, daha önce final oynayan bir takım. Finalde dörtlü takımlarla oyun oynayan bir takım ile oynuyoruz. İlk yılımız Şampiyonlar Liginde, bunu BeşiktaşReal Madrid maçı gibi düşünebilirsiniz veya Liverpool” ifadelerini kullandı.
Metz Hentbol takımı tebrik eden Kastamonu Belediyespor oyuncusu Jovanka Radicevic ise, “Maça aslında çok kötü başlamadık. Ama Sahovef karşısında yaptığımız hatalar sonucunda bizleri cezalandırdılar. Kontra ataklarla, hızlı hücumlarla yine golleri buldular. Kötü defans yaptık, Metz takımını tebrik ederim” diye konuştu.
Pozisyon bulmalarına rağmen gol bulmakta zorlandıklarını ifade eden Radicevic, “Sahovef maçında da önceki maçlarda da aynısı oldu. Kalede de kaleci var zaten, bunların üzerine düşünüyoruz ve çalışıyoruz. Gol atmakta problem yaşıyoruz, bunu nasıl çözebiliriz diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ilıca Şelalesi’nin döküldüğü noktaya tüple dalış yaptılar
YEREL HABERLER Ilıca Şelalesi’nin döküldüğü noktaya tüple dalış ...
Çocuklar, İstanbul Muhafızları animasyon filmini izledi
YEREL HABERLER Çocuklar, İstanbul Muhafızları animasyon filmini ...
Kastamonu Belediyespor’un, Metz hazırlığı sürüyor Kastamonu Belediyespor Antrenörü Costica Buceschi: “Play-off’lara kalma şansımızı sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor’un, Metz hazırlığı ...
Öğretmenler aldıkları akülü sandalye ile yürüme engelli öğrenciyi sevindirdi
YEREL HABERLER Öğretmenler aldıkları akülü sandalye ile yürüme ...
Afet bölgesinde en ön safta yer alan komandolardan nefes kesen gösteri
YEREL HABERLER Afet bölgesinde en ön safta yer alan komandolardan ...
Akrabasını ziyarete geldiği evde eliyle aç kalan tilkiyi besledi
YEREL HABERLER Akrabasını ziyarete geldiği evde eliyle aç kalan ...
Hanönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Hanönü'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.