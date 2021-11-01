Türk Kızılay, afetlerde vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil: “14 aylık süreçte 130 yangın meydana geldi, Kızılay olarak ailelere yardımda bulunduk” “Gönüllülerimizle birlikte 67 operasyon aracı ile toplamda 1 milyon 200 bin civarı sıcak yemek dağıttık”

Türk Kızılay, vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, görevde bulunduğu 14 aylık süreçte 130’dan fazla yangında zarar gören ailelere yardımda bulunarak, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde de 67 operasyon aracıyla gönüllülerle birlikte toplam 1 milyon 200 bin civarı sıcak yemeğin dağıtıldığını açıkladı.



Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Başkanı Sabit Tavil, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında görevde bulunduğu 14 aylık süreçteki çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kastamonu’da bir restoranda göreve geldikleri günden bu tarafa yürütülen faaliyetler, etkinlikler ve yardımlara ilişkin bilgilendirmede bulunan Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, “Kızılay milli bir kurumdur ve her Kızılaycı bayrağın bir parçası olduğunun şuurundadır. Yapılan işlerin büyüklüğü, rakamlardan değil amaçların yüceliğinden kaynaklanır. Bu nedenle temel vazifemiz beyazlar içindeki hilalimizin başındaki nöbetimizin farkında olmak ve ona layık olmaya çalışmaktır” dedi.



“14 aylık süreçte 130 yangın meydana geldi, Kızılay olarak ailelere yardımda bulunduk”

Kastamonu’da 14 aylık süreçte 130’dan fazla yangının olduğunu hatırlatan Tavil, “2020 yılının Eylül ayından 2021 yılının Ekim ayına kadar 14 aylık süreçte ilimizde ne yazık ki 130’dan fazla yangın meydana gelmiş olup, şubemizce yangından mağdur olan ailelerimize nakdi yardımın yanında yatak, battaniye, mutfak seti, gıda ve hijyen kolilerinden oluşan ayni yardımlarımızı ulaştırdık. 2021 yılı Ramazan kampanyamızı Hilal Olsun Türkiye sloganıyla tüm Türkiye genelinde başlattık. Kastamonu’muzda ise bu kampanyamızı Hilal Olsun Kastamonu olarak şekillendirdik ve kampanyamız kapsamında şubemize müracaat eden 3500 ihtiyaç sahibi ailenin şubemizce sosyal incelemeleri yapılmış olup, ihtiyaçları tespit edilen 850 aileye 500 TL’lik zekat yardımı, 2 bin 650 ailemize de gıda kolileri, hijyen kolileri ve 120’şer TL’lik gıda çeklerini tüm yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle teslim ettik. Ayrıca Ramazan bayramı dolayısıyla Şenpazar, Küre ve Doğanyurt ilçelerimizdeki 500 ailemize bayramlık kıyafet teslim ederek, bu ailelerimizin de bayram sevinçlerine katkıda bulunduk. Merkez, ilçeler ve köylerimizde 4 bin aileye ulaşılmış, toplamda 20 bin kişilik bir aile nüfusuna yardımda bulunulmuştur. Ramazan ayında İl merkezimizdeki 8 mahallemizde tespit edilen ihtiyaç sahibi 100 ailemize, 30 bağışçımızın katkılarıyla 30 gün boyunca 4 çeşit sıcak yemek dağıtarak ramazanın paylaşmak olduğunu yeniden hatırladık” dedi.



“Karantinadaki ailelerimizin gıda ve hijyen kolileriyle yanında olduk”

Pandemi döneminde karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmadıklarına işaret eden Tavil, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 salgınıyla mücadelemiz de halen devam etmektedir. Ne yazık ki bu salgın nedeniyle bir çok vatandaşımız çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Pandemi nedeniyle karantinada olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları şubemizce giderilmiş, ayrıca KYK yurtlarında karantinada kalmak zorunda olan misafirlerimize de 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılarak, Kızılay’ın her bir vatandaşımızın hizmetinde olduğu gösterilmiştir. Halen Covid 19 testleri pozitif çıkıp, evinde karantina altına alınan vatandaşlarımıza da gıda ve hijyen kolilerimizi ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.



“Gönüllülerimizle birlikte 67 operasyon aracı ile toplamda 1 milyon 200 bin civarı sıcak yemek dağıttık”

Afet bölgesinde en ön safta Türk Kızılayı’nın olduğuna dikkat çeken Başkan Tavil, şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere 11 Ağustos 2021 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sel afetini yaşadık. Afeti duyar duymaz Kızılay Kastamonu Şubesi olarak tüm ekiplerimizle olaya müdahale etmek için gerekli hazırlıklara başladık. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Türk Kızılay’ının görevi olan beslenme ihtiyacının karşılanması için ilk etapta Azdavay ilçesine 500 kişilik sıcak yemek ve 1 tır su gönderdik. Bozkurt ilçe temsilcimizle yaptığımız istişare sonucunda Bozkurt’taki afetin boyutunun çok büyük olduğunu anladığımız anda merkez lojistik depo sorunumuzu hemen hallettik. Öğlen saatlerinden beri afetten etkilenen Bozkurtlu hemşehrilerimizin acil gıda ihtiyacını karşılamak için 3 bin 500 kişilik sıcak yemek, 5 bin sandviç ve 2 tır suyu afet akşamında Bozkurt’ta olacak şekilde organize ettik. Hemen akabinde Araçlarımıza 2 bin adet su, 2 bin adet meyve suyu, 2 bin adet kek ve bisküvi alarak tüm ekiplerimizle birlikte Bozkurt’a hareket ettik. Ayrıca Kızılay Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler de acil olarak sel afetinin yaşandığı bölgelere yönlendirildi. Yağış nedeniyle yol boyunca birçok noktada su taşması, yollarda meydana gelen göçükler nedeniyle Bozkurt ilçemize ulaşabilmek için yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuk yaptık. Bozkurt’a ulaştığımızda faaliyetlerimizi yürütebileceğimiz tek yerin girişte mevcut olan akaryakıt istasyonu olduğunu gördük. Ekiplerimizle hemen mobil mutfak aracımızı bu istasyona kurduk. Afeti öğrendiğimiz ilk anda sipariş ettiğimiz 3 bin 500 kişilik sıcak yemek KASDOFF ekiplerinin desteğiyle gece saatlerinde alana ulaştı. Yemekleri mobil mutfak araçlarımızda hemen dağıtımına başladık. Gece boyunca yiyecek ve içecek dağıtımlarımız devam etti. Sabah gün ağarmaya başladığındaysa afetin boyutu da gözle görülür hale gelmişti. Bozkurt ilçemiz gerçek manada yok olmuştu. Bu acı tablo karşısında diğer bölgelerimizden gelen ekiplerimizle koordine olarak 14 mobil mutfağımızı yerleştireceğimiz alanlarla, 4 sabit noktamızı belirleyerek dört bir koldan afetin yaralarını sarmaya odaklandık. Tabi Bozkurt ilçe merkezinin haricinde köylerimizde de sel nedeniyle ulaşım kapanmıştı. Bu nedenle vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşması mümkün değildi. Gerek Kızılay’ımızın araçları, gerek offroad ekiplerinin araçları, gerekse devletimizin sağlamış olduğu helikopterlerle bütün köylerimize ulaşarak gıda, hijyen, su gibi yaşamsal ihtiyaç malzemelerini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ayrıca Abana, İnebolu, Çatalzeytin, Azdavay, Küre, Devrekani ve Şenpazar ilçelerimizdeki selden etkilenen vatandaşlarımıza gönüllülerimiz vasıtasıyla gıda, hijyen kolileri ve su ulaştırarak destek olduk. Selden etkilenen vatandaşlarımızdan 750’si Kastamonu’daki KYK yurtlarına yerleştirildi. Bu vatandaşlarımızın da 3 öğün yemek ihtiyacı 2 aya yakın bir süre boyunca Türk Kızılay’ımız tarafından karşılandı. Afet bölgesindeki operasyonumuz süresince 436 afet uzmanı ve gönüllülerimizle birlikte 67 operasyon aracı ile toplamda 1 milyon 200 bin civarı sıcak yemek dağıttık. Ayrıca 110 binden fazla ikramlığı da afet bölgesindeki selzedelerimize ulaştırdık. Tüm bu yardımlarımızı necip milletimizin Türk Kızılay’ına olan güvenleri sayesinde afetzedelere ulaştırabiliyoruz. Bu yüzden tüm bağışçılarımıza, afet bölgesindeki operasyonumuza gönüllü olarak katılan değerli Kızılaycılara teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.