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Selde hayatını kaybetmişti, taraftarı olduğu Galatasaray’dan anlamlı destek Galatasaray Taraftarlar Derneği, selzede çocuklara forma ve kıyafet dağıttı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta Galatasaray Taraftarlar Derneğinden anlamlı davranış

İHA

Selde hayatını kaybetmişti, taraftarı olduğu Galatasaray’dan anlamlı destek Galatasaray Taraftarlar Derneği, selzede çocuklara forma ve kıyafet dağıttı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta Galatasaray Taraftarlar Derneğinden anlamlı davranış

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, selde hayatını kaybeden koyu Galatasaray taraftarı vatandaşın çalıştığı okuldaki öğrencilere forma ve kıyafet dağıtıldı.
Galatasaray Taraftarlar Derneği, 11 Ağustos’ta Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen çocuklar için örnek bir projeye imza attı. Birçok can kayıplarının yaşandığı, ev ve işyerlerinin yıkıldığı Bozkurt’ta, İstanbul Galatasaray Lisesi mezunlarından oluşan Mektepli Kızlar Oluşumu koordinesinde Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından selden etkilenen okulları yıkılan Fatih İlkokulu 1’inci sınıf öğrencilerine forma ve kıyafet dağıtımı yapıldı.
Kastamonu Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri tarafından sel felaketinde hayatını kaybeden koyu Galatasaray taraftarı olan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Duygu Çelikel’in adının verildiği anaokulu binasında öğrenim gören selzede öğrencilere üniforma ile kıyafet ve forma dağıtıldı.

‘Galatasaraylı Duygu görse çok sevinirdi’
Selde hayatını kaybeden Duygu Çelikel’in adının verildiği, binasında 1’inci sınıf öğrencilerinin öğrenim gördüğü Anaokulunun Müdürü Savaş Yılmaz, selde hayatını kaybeden Duygu Çelikel’in de koyu Galatasaraylı olduğunu ve hayatta olduğu takdirde yapılan yardıma çok sevinmiş olacağını belirterek, Kastamonu Galatasaray Taraftarlar Derneği üyelerine teşekkür etti.

“Selde hayatını kaybeden okul çalışanımız görseydi çok duygulanırdı”
Selde hayatını kaybeden Duygu Çelikel’in isminin verildiği Duygu Çelikel Anaokulu Müdür Savaş Yılmaz, okullarına adı verilen ve selde hayatını kaybeden okul çalışanı Duygu Çelikel’in de koyu Galatasaraylı olduğunu ve yapılan kıyafet yardımına hayatta olduğu takdirde duygulanabileceğini belirterek, “Duygu Çelikel adında okulumuzda çalışan arkadaşımız, yaşanan sel felaketinde okulda çalıştığı için çıkamadı ve sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Duygu Çelikel ve öğrencilerimiz için bugün buraya gelen Kastamonu Galatasaray Taraftarları Derneğine çok teşekkür ederiz. Duygu Çelikel arkadaşımız çok koyu bir Galatasaraylıydı, bugün burada olmuş ve yaşamış olsaydı çok mutlu olur, öğrencilere gelen yardımları görseydi ayrıca duygulanırdı. Bu anlamda, yardımları için Galatasaray Taraftarları Derneğine çok teşekkür ederiz” dedi.

“Amacımız öğrencilerin sevinçlerine ortak olmak”
Amaçlarının öğrencilerin sevinçlerine ortak olmak olduğunu söyleyen Kastamonu Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Kayaçal da, “Bozkurt ilçemizde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinden dolayı mağdur olan Bozkurt Fatih İlkokulumuzun 1’inci sınıf öğrencilerine okul kıyafetleri yardımında bulunmak istedik. Amacımız morali bozulan öğrencilerimizin bir nebze olsun sevinçlerine ortak olmak ve üzüntülerini hafifletmek için buradayız. Bu yardıma vesile olan İstanbul Galatasaray Lisesi mezunlarından olan başta Senem Hanım olmak üzere diğer Galatasaray Lisesi mezunlarına buradan teşekkür etmek istiyorum. Bugün yüze yakın 1’inci sınıf öğrencimize okul üniforması dağıttık. İnşallah bundan sonra da okulumuzun ihtiyaçlarına göre talep geldiği takdirde elimizden geldiğince yardımlarımız devam edecektir. Sel felaketinde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, sağ kalan vatandaşlarımıza da sağlık ve sıhhat diliyorum. İnşallah bu şekilde afetler bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

“Okula yeni başlayan 1’inci sınıf öğrencilerinin kıyafet ihtiyaçları giderildi”
Sel felaketinde ilçede ayakta kalan tek ilkokul binası Fatih İlkokulu Müdürü Hüseyin Erol ise, okul kıyafeti ihtiyaçlarına karşılık veren Kastamonu Galatasaray Taraftarlar Derneğine teşekkür ederek, “11 Ağustos tarihinde yaşadığımız sel felaketinden dolayı bizi yardım için birçok vakıf, dernek ve şahıslar aradılar. Aynı şekilde Galatasaray Taraftarlar Derneği de yardım etmek için aradı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre neler yapabileceklerini sordular. Biz de 1’inci sınıflar okula yeni başlıyorlar, neticede sel felaketinden sonra Bozkurt’ta ne alışveriş yapabilecekleri yer var, halkımızın psikolojisi de bu duruma zaten uygun değil. Dolayısıyla 1’inci sınıfların kıyafetlerini temin edilmesi yönünde mutabık kaldık ve 1’inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin tamamına Galatasaray Taraftarlar Derneğince okul kıyafetleri temin edildi. Okulumuz, öğrencilerimiz ve ilçemiz adına Galatasaray Taraftarlar Derneğine çok teşekkür ediyoruz, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

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