"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" programı başvuruları başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta mesleki eğitim veren orta öğretim kurumlarındaki gençlere yönelik düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" programı için başvurular alınmaya başlandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen “Mesleki Eğitim Teması” kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kastamonu, Çankırı, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen “Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu Programı” 1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla başvurulara açıldı.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin sınırında olduğu TR82 Bölgesi’ne yönelik düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"na başvurular 11 Kasım 2021 tarihine kadar "www.vocathlon.org" web sitesi üzerinden online olarak yapılıyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, 19 Kasım 2021 tarihinde kampa katılmaya hak kazananların il milli eğitim müdürlüklerinin, KUZKA ve programın resmi web sayfasında ilan edileceği belirtildi.



Şartlar değişmezse program yüz yüze gerçekleştirilecek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kastamonu, Çankırı, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 3 yıldır yürütülen programın bu yıl şartlarda değişiklik olmaması halinde yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanıyor. 29 Kasım05 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa bölgede mesleki eğitim veren okullardan dinamik ve takım çalışmasına yatkın, değişen teknolojiyi yakından takip eden, motivasyonu yüksek ve yenilikçi ürün ve hizmet tasarımı üzerine projelerde aktif olarak çalışan öğrenci ve öğretmenlerin katılması hedefleniyor.



Öğrenciler program öncesi eğitim alacaklar

29 Kasım05 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda, önce öğrencilere 29 Kasım3 Aralık 2021 tarihleri arasında “girişimcilik temel kavramlar ve Vocathlon programı nedir”, “projeci düşünme”, “tasarım odaklı düşünme eğitimi”, “iş modeli kanvası”, “takım çalışması”, “zaman yönetimi”, “etkili iletişim ve sunum teknikleri” ve “motivasyon sağlama ve kampa hazırlık” konularında online ortamda eğitimler verilecek.

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