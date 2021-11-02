Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında binanın pencere camları patladı. Cam kırıklarının isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Akmescit Mahallesi'ndeki Çatlak Kapı Sokak´ta Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap evde, bugün öğle saatlerinde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle evin camları patladı. Bu sırada çevrede bulunan 3 kişi, cam kırıklarının isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2021-11-02 14:41:27



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