Karadeniz’de balık bolluğu yaşanıyor Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sahil bölgesinde hamsi bolluğu yaşanıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da 1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz’de bollaşan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçı tekneleri kasa kasa hamsi ile limana dönüş yapıyor.

Palamut sezonundan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi bereketi güldürüyor. Cide ilçesi açıklarında Karadeniz’de avlanan balıkçılar gece saatlerinden itibaren Cide Limanına gelmeye başladı. İskeleye yanaşan teknelerdeki hamsinin ihtiyaç fazlası, balık fabrikalarına sevk edilmek üzere kamyonlara yüklendi. Balıkçıların bol miktarda hamsi avlaması tezgahlara da olumlu yansıdı. Cide ve İnebolu’da hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü.

Özellikle Kastamonu açıklarında hamsinin bollaştığı ve balıkçıların bir süre bu bölgede avlanacakları öğrenildi.



“Karadeniz’in her tarafı hamsi kaynıyor”

Cide’nin 15 mil açıklarından geldiğini söyleyen Fatih Aydın, “Bu akşam Karadeniz’in her tarafından hamsi görülecek inşallah. Yarın insanlarımız bol bol ucuz fiyata balık yiyebilirler. Bugün ilk seferimize çıktık, inşallah sabahleyin yine denize açılmayı planlıyoruz. Yine balık tutmayı ümit ediyoruz” dedi.

Şu anda gemilerinde bin ila bin 500 kasa arasında hamsinin olduğunu söyleyen Aydın, “Şu anda bu balıkları gemimizden boşaltıyoruz. Ardından tekrar denize açılmayı hedefliyoruz. Araçlarımız yolda, onlar geliyor. Şehirlerden bütün araçlarımızı çağırdık. Adana’dan, Antalya’dan bütün kamyoncuları çağırdık. Yarın sabah inşallah Türkiye’nin her tarafından balık sevk edeceğiz. Çanakkale’ye, İzmir’e, Ankara’ya, Edirne’ye Türkiye’nin her tarafına balık göndereceğiz” diye konuştu.

Balıkların konulduğu köpüklerin tanesinin 8 lira olduğunu ve üzerine mazot fiyatlarının da eklendiğinde maliyetlerin arttığını söyleyen Fatih Aydın, “1,5 ton civarında mazot yakıyoruz. Bu da sadece 20 bin lirayı geçiyor. Sadece kayığın denize açılması, balık tutmasa bile en az 20 bin lira masrafı var. Balık tutulduğunda bu maliyetin üzerine köpük gibi diğer malzemelerin fiyatları da ekleniyor. Mazot pahalandığı için ucuz balık ne yazık ki yiyemiyoruz. Mazot biraz ucuz olsa bizim satışlarımız biraz daha ucuz olacak, vatandaş da daha ucuza balık yiyebilecek” şeklinde konuştu.

Aydın, yetkililerin balıkçılara sahip çıkmasını isterken, “Karadeniz sahili boyunca belki de 50 tane liman vardır. Sadece 3 tane balıkçı barınağına yanaşıp balık çıkartabiliyoruz. Diğer geri kalan her taraf kooperatifler, liman yetkilileri kiralamışlar, senelik paralarını alıyorlar. Cide Limanı ve Kurucaşile Limanı da olması, Bartın ya da Amasra’daki limanlarda balık çıkarmamız yasak. 120 kilometre ileride bulunan İnebolu’ya kadar gitmemiz gerekiyordu. Bu da ekstra maliyet oluyor. Bu da ister istemez balık fiyatlarına yansıyor. Bizler, mazotun fiyatının biraz düşmesini bekliyoruz, bir de rahatça balıkları indirebileceğimiz liman istiyoruz. Yetkililerin inşallah mazot fiyatlarına bir çözümü olur” ifadelerini kullandı.



“Bin kasa civarında hamsi tuttuk, tekrar denize açılacağız”

8001000 kasa arasında Kastamonu açıklarında Karadeniz’den hamsi tuttuklarını söyleyen Murat Tekin ise şöyle konuştu: “Şu anda İnebolu ve Cide arasında balık bolluğu yaşanıyor. Şu anda ilk sevkiyatımızı yapıyoruz ama yine denize açılacağız. Şimdi tuttuğumuz balıkları araçlara yüklüyoruz. Gemimiz boşalınca tekrar balığa açılacağız. Şu anda Karadeniz’de hamsi bolluğu var, hemen hemen her teknede bin kasa civarında balık görebilirsiniz. Halen Cide ve İnebolu bölgesinde hamsi yoğun şekilde var.”

